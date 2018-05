Weil am Rhein Ausstellung: Anja Braun präsentiert drei optisch voneinander unabhängige Rauminstallationen

Die Ausstellung im Kunstverein Weil am Rhein wirft ein Licht auf die Rauminstallationen von Anja Braun.

Die aus Freiburg stammende und in Basel lebende Künstlerin Anja Braun, die derzeit gut beschäftigt ist und an mehreren Orten parallel ausstellt, zeigt im Kunstverein Weil am Rhein für die drei Ausstellungsräume der Städtischen Galerie im Stapflehus drei optisch voneinander unabhängige Rauminstallationen. Gleich im Erdgeschoss ist die 1985 geborene Installationskünstlerin mit einer 32-teiligen Bildserie speziell auf die Örtlichkeit eingegangen: „One Month and One Day“ ist eine Bildfläche auf einer gebogenen Wand mit einzelnen Bildern, die den flüchtigen Schein von 32 Tagen im Freien einfängt.

Die horizontal angeordneten Farbflächen gehen auf Aquarelle zurück, die zu unterschiedlichen Tageszeiten im Wallis chronologisch festgehalten wurden – eine besondere Art der Landschaftsmalerei. Diese Landschaftsstudien sind nuancierte Farbstimmungen im Bereich konzeptueller Raummalerei, für die eine architektonische Lösung mit freistehendem Schwung gefunden wurde. Eine halbkreisförmige Holzträgerkonstruktion ermöglicht die Wahrnehmung von der Tag- und Nachtseite und gibt die Malerei einmal als Träger von Naturphänomenen zu erkennen. Dabei spielt der Lichteinfall mit hinein.

Eine ähnlich eindrückliche Raumwirkung hat die dichte Ansammlung von zugeschnittenen, gebogenen Weißblechen mit polierten und reflektierenden Oberflächen, die im ersten Stock auf dem Fußboden liegen und sich im wechselnden Licht der Tageszeit eindunkeln. In dieser Installation „100 Times“ spekuliert die Künstlerin auf verändernde Lichtreflexe. In jedes Blech ist eine Nummer eingestanzt. Einhundert Mal verändert das Tageslicht das Werk.

Bei Anja Braun hat die Kunst viel mit Zeit und Raum zu tun. So geht es in der Video-Audio-Installation „Jardin des Arts“, die der Ausstellung den Titel gab, um das Raumerlebnis; den Betrachter sieht die 33-jährige Künstlerin als Teil der Arbeit. Entstanden sind die von einer Klangspur begleiteten vier Filme, die im Loop auf vier Wände projiziert werden, bei einem einjährigen Atelierstipendium in der Cité Internationale des Arts in Paris.

Man sieht eine Hinterhofsituation mit Hinterlassenschaften, ein Abflussrohr und eine Artischockenblüte, die sich im Wind bewegt und dann in Flammen aufgeht. Dazu eine Geräuschkulisse der Großstadt mit vor Ort aufgenommenen atmosphärischen Alltagsklängen.

Die Artischockenblüte, die Feuer fängt und im Garten der Künste verglüht, definiert Anja Braun als Analogie und Sinnbild von Transformation, Auflösung der Materialität und Veränderungsprozessen. Auch weil diese Videoinstallation den ganzen Raum beansprucht, ist sie beeindruckend und geheimnisvoll. Selten hat man eine interessantere Videoarbeit gesehen.

Die Ausstellung im Kunstverein Weil am Rhein dauert bis 15. April, geöffnet ist sie am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, von 14 bis 18 Uhr. Ein Werkgespräch mit Anja Braun und Ruth Loibl findet am Samstag, 14. April, 16 Uhr statt.