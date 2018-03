Weil am Rhein Aus der Werkstatt abgeholtes Fahrzeug brennt auf der Autobahn aus

Weil am Rhein

Die Fahrt zur Autowerkstatt wurde am Mittwochnachmittag für einen Mann zum Desaster.

Der 37-Jährige hatte seinen Flitzer am Vormittag aus der Werkstatt geholt und brachte es wegen neuerlicher Probleme zurück. Die anstehende Reparatur sollte sich erübrigen, da das Auto am Autobahndreieck Weil am Rhein den Geist aufgab und zu brennen begann.

Der Fahrer konnte das Auto auf dem rechten Seitenstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Danach musste er mitansehen, wie sein Sportflitzer ausbrannte.

Kurz darauf traf die Feuerwehr ein und löschte den Brand. Die A 98 in Fahrtrichtung Basel musste für etwa 45 Minuten gesperrt werden.