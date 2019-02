von Herbert Frey

Weil am Rhein (hf) Seit 1. Februar gibt es auch im Landkreis Lörrach eine Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV), die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen mit nicht mehr heilbaren, weit fortgeschrittenen Erkrankungen medizinisch so zu versorgen und zu begleiten, dass sie sich im gewohnten häuslichen Umfeld würdevoll, schmerz- und angstfrei vom Leben verabschieden können. Der Vertrag zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und der gemeinnützigen Palliativnetz Lörrach GmbH wurde am Dienstag in der Praxis von Allgemeinmediziner Mario Steffens in der Riedlistraße in Weil am Rhein-Friedlingen unterzeichnet.

Hier hat das Netzwerk, das kreisweit tätig ist, zumindest vorerst seinen Sitz. Es sei ihm ein persönliches Anliegen gewesen, Patienten, die einer Palliativversorgung bedürfen, auch an Wochenenden und außerhalb der Sprechzeiten adäquat versorgt zu wissen, sagte Mario Steffens, der Geschäftsführer des Netzwerkes und gemeinsam mit Anästhesistin Sandra Diemand aus seinem Praxisteam auch dessen ärztlicher Leiter ist. Uwe Daltoe und Alexander Akamphuber von der AOK betonten, dass alle gesetzlich Versicherten, egal bei welcher Kasse sie Mitglied seien, Anspruch auf häusliche Palliativversorgung hätten. Endlich habe man im Südwesten diese Lücke in der Versorgung schließen können.

Die Kassenvertreter forderten Patienten wie Ärzte auf, keine Scheu zu zeigen und die auch das Umfeld eines Sterbenden stabilisierenden Leistungen des Palliativnetzwerkes in Anspruch zu nehmen. Die Träger des Netzwerkes, zu denen neben Initiator Mario Steffens und Sandra Diemand unter anderen die Gemeinschaftspraxis Dirk Erbe und Bernd Porten, die Internistin Christa Häfner sowie die Pflegedienste Rhein und Herbrich gehören, ermutigten sie, „weiter am Ball zu bleiben“. Ohne ihr Engagement – in der Anfangszeit laufen Koordination und Bereitschaftsdienste ehrenamtlich – wäre der Aufbau einer tragfähigen Struktur nicht möglich. Auch Sonja Wagner vom Fachbereich Gesundheit im Landratsamt bezeichnete die SAPV als „wichtigen Baustein der Palliativversorgung im Kreis“.

Mario Steffens dankte Martin Ehmer, Leiter des Palliativnetzes Freiburg, von dessen Knowhow er enorm profitiert habe. Ihm ist wichtig, Hausärzte, Pflegedienste, Hospizdienste, Pflegeheime, Sozialdienste und natürlich auch die Angehörigen der Patienten, denen man bis zuletzt Lebensqualität bewahren will, einzubeziehen. „Wir wollen ergänzend und additiv arbeiten“, so Steffens. Das an allen sieben Wochentagen rund um die Uhr verfügbare Palliativnetz Lörrach, das weiter wachsen will, leiste auch einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, betonten die AOK-Vertreter.

Kontakt: Palliativnetz Lörrach GmbH, Riedlistraße 7, 79576 Weil am Rhein, Tel. 07621/ 5 77 03 03, E-Mail info@palliativnetz-loerrach.de. Weitere Infos im Internet:

http://www.ivnetz-loerrach.de