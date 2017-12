Weil am Rhein Abiturient gerät zwischen Bahnsteig und Zug und wird schwer verletzt

Weil am Rhein

Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten kam es am frühen Donnerstagmorgen im Bahnhof von Weil am Rhein.

Eine Gruppe Abiturienten, die nach einer Feier in Freiburg mit der Regionalbahn nach Weil am Rhein fuhr, stieg laut Angaben der Polizei gegen 0.45 Uhr am Bahnsteig 8 aus dem Zug.

Der Zug fuhr dann weiter nach Basel. Nach Zeugenaussagen kam ein 22-jähriger Mann aus der Gruppe mit dem ausfahrenden Zug in Berührung. Er hatte offensichtlich den Sicherheitsabstand (weiße Linie) nicht eingehalten. Dabei drehte er sich um die eigene Achse und fiel in den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug und zog sich schwerste Verletzungen zu.

Der Verletzte wurde durch einen Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens zunächst erstversorgt und von der Feuerwehr aus dem Gleisbett geborgen. Mit Verdacht auf mehrfache Arm-, Bein- und Beckenfrakturen wurde er in die Uniklinik Basel eingeliefert.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen nach dem genauen Unfallhergang aufgenommen. Nach Zeugenangaben sollen die Abiturienten alkoholisiert gewesen sein.