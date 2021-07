von Andreas Böhm

Aufgrund schlechter Witterung musste das Konzert vom Ludingarten kurzfristig ins Trockene verlegt werden. Ein Kraftakt für Kulturamtsleiter Frank Wölfl und sein Team. Doch der Aufwand hatte sich gelohnt. Julia Gamez Martin und Ariane Müller, Gewinnerinnen des deutschen Kabarettpreises 2019, zündeten auf der Bühne ein wahres Feuerwerk an bissig-humorigen Texten, mal im deftigen Dialog untereinander, dann wieder gepaart mit mitreißender Musik, die zum sogar zum Mitklatschen einlud.

Dabei hatten die beiden Kabarettistinnen immer wieder die Männerwelt im Visier. Wobei sie beteuerten, eigentlich grundsätzlich nichts gegen Männer zu haben: „Wir halten uns Zuhause ja selbst welche.“ Diese Tatsache wurde mit einem romantischen Männersong unterstrichen. Ihre Musikrichtung bezeichnen die beiden Künstlerin als „Alco Pop“, was zwangsläufig dazu führte, das vor allem das Bier immer wieder thematisiert wurde.

Zum Einstieg in das gut zweistündige Programm kamen die beiden natürlich nicht um das Thema Corona herum. Dabei brachen sie eine Lanze für die Künstler, die während des Lockdown nicht auftreten durften: „Wir sind der Luxus der Gesellschaft.“ Ariane Müller begleitete die heiter-frivolen aber auch zum Nachdenken anregenden Lieder am Flügel; die starken Stimmen der beiden Künstlerinnen gingen wahrlich unter die Haut. Da wurde etwa im Country-Stil in einem Song Werbung für Deutschland gemacht. Es ging dabei in einer musikalischen Challenge quer durch die deutsche Dialektlandschaft. Das bayerische Schuhplatteln wurde kurzerhand als Sadomaso definiert. Und auch die Eidgenossen bekamen mit „Schwitzerland“ gehörig ihr Fett weg.

Wehr Mit dem Klappstuhl ins Konzert, das ist auch dieses Jahr wieder in Wehr möglich Das könnte Sie auch interessieren

Verrückte Ideen kamen im jazzigen Gewand daher. Sie sollen helfen, den allgegenwärtigen Stress abzubauen. Auch die spanischen Wurzeln von Julia Gamez Martin blieben nicht außen vor. Temperamentvoll, strotzend vor Emotionen und mit dem Klang der Kastagnetten untermalt, schmetterten die Musik-Comedy-Queens ihr Lied über spanische Frauen von der Bühne.

Genial und zum Nachdenken anregend auch der Beitrag über den übermäßigen Fleischgenuss der Menschheit. Dabei gab sich Julia Gamez Martin als total der Fleischeslust Verfallene, während Ariane Müller riet: „Es muss nicht immer Fleisch sein; zieh dir mal ein Gemüseschnitzel rein“. Mit einem feministischen Kampflied im Punk-Rock-Stil beendete Suchtpotenzial sein Programm. Das Publikum war restlos begeistert.

Wehr Feuriger Auftakt der Klappstuhlkonzerte in Wehr Das könnte Sie auch interessieren