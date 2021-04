von Gerd Leutenecker

Gleich zwei neue Sitzgelegenheiten sind an der Schönstatt-Marienverehrungsstele am Öflinger Hausberg in der Karwoche aufgebaut worden. Oberhalb der Hörnlebergstraße, als Teil vom Kreuzweg, steht die einstmals gestiftete Granitsäule. „Für viele Wanderer, die vom Schluchtensteig runter zum Bahnhof in Brennet laufen, die letzte Rastmöglichkeit“, umschreibt Mitinitiator Hans Loritz den idealen Platz.

Als Gemeinschaftsaktion vom Schwarzwaldverein und der Öflinger Wegkreuz-Initiative haben sich Gerhard Böhler, Robert Hildenbrand, Wolfgang Horesche, Ernst Mohr und Heinz Witzig tatkräftig beteiligt. Aus einer den Straßenverkehr gefährdenden großen Eiche an der B 518 hat Robert Hildenbrand mit Hilfe von Hans Loritz zwei stattliche Rohbalken herausgeschnitten und für den späteren Zweck aufgearbeitet. Die langlebigen stabilen Zwillingseichenbänke sind daraus entstanden. In einem Kraftakt haben die sechs rüstigen Senioren die neuen Bänke fachmännisch aufgebaut.

Jetzt kann der idyllische Blick auf Öflingen wieder ausgiebig genossen werden – von Wanderern und Einheimischen.