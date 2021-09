von Hrvoje Miloslavic

Einen versöhnlichen Abschluss findet das Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen des Schwarzwaldvereines Wehr (SVW). Mit der Eröffnung des Zwei-Burgen-Weges am Sonntag, 3. Oktober, setzt der Verein seinen zweiten Mosaikstein in einem pandemiebedingt stark abgespeckten Jubiläumsprogramms des Jahres 2021.

Längst vergessen ist bei Vorsitzender Manuela Ramsteiner, Stellvertreter Michael Bader und Pressesprecherin Birgit Müller die Enttäuschung über die Absage des für den 25. Juli dieses Jahres vorgesehenen Jubiläumsfestes auf der Burg Werrach (Schlössle). Umso zufrieden zeigt sich der Vorstand mit der Präsentation der auf das Jahr 1896 zurückgehenden Vereinsgeschichte in den Schaufenstern der Innenstadt, für die mehrere Wehrer Einzelhändler als Unterstützer gewonnen werden konnten. Mit der Jubiläumsaktion im Herbst will der SVW nun in seinem Kerngeschäft, dem Wandern, ein symbolträchtiges Zeichen setzen.

Der am Wehrer Parkbad beginnende neue Rundwanderweg hat eine Länge von 8,5 Kilometer. In den rund drei Stunden sind bei mittlerem Schwierigkeitsgrad 400 Höhenmeter zurückzulegen. Höhepunkt im doppelten Sinne der über die Burg Werrach führenden Tour ist die Steinegghütte. Dort ist mit 720 Meter nicht nur der höchste Punkt des Wanderweges, sondern auch der sehr attraktive Aussichtspunkt, der den Blick auf die Burgruine Bärenfelsen freigibt, erreicht.

Der Vorstand des SVW hofft mit dem Wanderweg auch eine „Bildungslücke“ bei der Wehrer Bevölkerung zu schließen. „Die Steinegghütte ist zwar allen ein Begriff, aber niemand weiß, wo sie wirklich liegt“, so die Erfahrungen von Birgit Müller.

Mit der Erschließung des Rundwanderweges würden symbolisch historische Tradition und moderne Ansprüche verbunden, wie Michael Bader im Gespräch mit der Presse erklärt. Der SVW sei es gewesen, der in den 1930 Jahren den Wanderweg zum Bärenfels erschlossen habe. Seit den 1980er Jahren steht auch das Wehrer Schlössle unter der besonderen Fürsorge des Vereines. Die Geschichte des Vereines sei aufs das Engste mit den beiden Wahrzeichen der Stadt Wehr verbunden. Gleichzeitig käme der SVW mit dem neuen Zwei-Burgen-Weg dem „Trend nach gut beschilderten Rundwegen“ nach, so Bader.

Die offizielle Eröffnung findet am Sonntag, 3. Oktober, ab 10 Uhr beim Schwimmbad statt. Nach einer Ansprache der Vorsitzenden Manuela Ramsteiner, wird im Anschluss eine geführte Wanderung unter der Leitung von Michael Bader angeboten. Je nach Bedarf findet ab 12 Uhr eine weitere geführte Tour statt. An der Steinegghütte wird der SVW zur Stärkung der Teilnehmer einen kleinen Bewirtungsbetrieb einrichten. Älteren Vereinsmitliedern wird ein ShuttleService zur Verfügung stehen.

Natürlich könne der Zwei-BurgenWanderweg am Eröffnungstag auch ohne Führung begangen werden, versichert Manuela Ramsteiner. Entsprechende Informationen und Hilfestellungen bietet die digitale Wanderkarte. Der dafür benötigte QR-Code findet sich auf dem Jubiläumsflyer, der unter anderem bei der Tourist-Info, dem Wehrer Einzelhandel sowie dem Dorfladen in Öflingen aufliegt. Der besondere Dank des SVW gilt neben dem städtischen Forstamtes sowie dem Bauhof auch dem Naturpark Südschwarzwald, der die Erschließung des Jubiläumswanderweges bezuschusst hat.

In seinem Jubiläumsjahr hat der SVW nun auch Geochaching im Angebot. Mittels eines GPS-fähigen Smartphones können sich Natur- und Wanderfreunde auf digitale Schatzsuche und Schnitzeljagd begeben. Kreiert worden ist die 12,5 Kilometer lange Multi-Cache-Tour von Birgit Müller.