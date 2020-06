Der Musikverein Öflingen feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum. Nachdem der Verein um die Jahrhundertwende seinen Weg gefunden hatte, konnte der Verein auch durch die Weltkriege hindurch erhalten bleiben und sich immer wieder neu aufstellen.

Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich der Musikverein Öflingen fest etabliert und gewann regelmäßig Auszeichnungen auf den Festen der Region. 1910 – 15 Jahre nach der Gründung – zog man in die eigenen Proberäume im neuen Schulhaus. Bis heute wird an dieser Stelle geprobt, nun aber im neuen Anbau. Der Besuch von Proben und Aufführungen war verpflichtend, bei Verspätung war eine Geldstrafe fällig. Aus einer Satzung aus dieser Zeit: „Solche Mitglieder, welche in betrunkenem Zustande zu einer Aufführung erscheinen, werden gebüßt, wie wenn sie nicht erschienen wären.“ Immerhin ein bis zwei Mark waren zu bezahlen.

Aufgelöst: 1941 wurden fast alle Mitglieder zum Kriegsdienst eingezogen. Zur Fasnacht 1939 spielte die Musiker aber noch zusammen

Im Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 verlor der Verein dann sechs seiner besten Musiker, heißt es in der Chronik von Hugo Thomann. Doch neue Mitglieder konnten geworben werden und schon Anfang der zwanziger Jahre gewann man wieder Preise. Drüber haben sich die fünf Gründungsmitglieder August Gallmann, Johann Maier, Eduard Rotzler, Josef Thomann und Josef Zimmermann zum 25.Jubiläum wahrscheinlich besonders gefreut. Die frohen Zeiten hielten aber nur kurz: Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 musste der Verein auch auf Kundgebungen und Parteiversammlungen spielen. Ein besonderer Moment für Hugo Thomann, den langjährigen Chronisten der Vereins, war die Gründung der Knabenkapelle 1933. Als 16-jähriger trat er damals mit seinen fünf Brüder der Jugendkapelle bei. Dem Verein wird er sein Leben lang treu bleiben – der langjährige Ehrenvorsitzende verstarb in diesem Mai im Alter von 96 Jahren. Mit dem Kriegsausbruch 1939 kam das jähe Ende für den Verein: Weihnachten 1940 spielten man ein letztes Mal. Zum Kriegsende musste die Uniformen als „Volksofer“ abgegeben werden. Doch den langjährigen Mitglieder Johann Meier und Gottfried Urich gelang es 1945, fast sämtliche Instrumente und Noten vor den einmarschierenden Franzosen zu Verstecken. Bald formierte man sich neu und unter der Anleitung von Johann Maier wurde geprobt. Mit der offiziellen Neugründung am 26. Januar 1947 war der Verein bereits 18 Mitglieder und 9 Zöglinge stark – mit Johann Maier und Josef Thomann waren sogar noch zwei Gründungsmitglieder dabei.