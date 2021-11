von Gerd Leutenecker

Wehr – Gut vorbereitet ist bei der Hauptversammlung der Flämmli-Zunft die Stabübergabe vom scheidenden Zunftmeister Julian Scheb an Anna Meier über die Bühne gegangen. Der Vorstand ist erstmals komplett weiblich besetzt worden, alles erfahrene Fasnachterinnen, die sich bereits im bunten Treiben der Zunft bewährt haben. Sieben Ehrungen konnte die Zunft außerdem vornehmen.

Der eigentliche Generationswechsel ist bereits vor vier Jahren eingeleitet worden. Zunftmeister Scheb folgte damals auf ein Urgestein der Wehrer Fasnacht, Dirk Haas, der damals quirlige und rege Neuerungen empfahl. Inzwischen wachsen außerdem 14 Kinder in die Familienzunft derzeit hinein. Und immer wieder gibt es Aspiranten, die in die Zunft aufgenommen werden wollen, etwa Marco Fürstenberg, der jetzt ein Probejahr absolviert. Die Pflege der Gemeinschaft spielt generell eine wichtige Rolle. Wenngleich die Corona-Pandemie Feiern erschwere und die vergangene Fasnacht behindert hat, attestierte der scheidende Zunftmeister der Zunft einen guten Zusammenhalt.

Er selbst zog derweil nun die Konsequenzen aus beruflichen Veränderungen und der Verlagerung seines Lebensmittelpunkts, die ihn aus Wehr wegführen. Eine Fortsetzung des Zunftmeisteramts war da nicht denkbar. Als Zeichen der Verbundenheit mit den Traditionen reichte Scheb seine Maske, die von Flämmli-Gründer Albert Lettenmayer, auch gleich weiter.

Anna Meier war berufsbedingt abwesend, hatte aber klar ihre Bereitschaft signalisiert, das Zunftmeisteramt der Flämmli übernehmen zu wollen. Ines Jetzer wechselt als Vize in den Vorstand. Chiara Fischer und Tanja Konoppa übernehmen neu die Schriftführung, Nadine Waschniewski wird zukünftig mit heißer Nadel als Kostümwartin wirken. Seit 35 Jahren dabei ist Suanne Lang. Auf 30 Jahre Flämmlizunft kommen Simone Haas und Klaus Frey. Seit zehn Jahren dabei sind Jasmin Albietz, Janosch Haas, Dirk Keller und Diana Schwarz.

Am Häs selber werden derzeit kleine Neuerungen und Ausbesserungen vorgenommen. Ines Jetzer hat als Häswartin und Näherin einen neuen Hosenstoff auserkoren. „Etwas dicker und auch wärmer, der Stoff ist etwas flexibler im Hosenbund.“ Mit weiteren Bestellungen rechnet Jetzer bereits. Kleinere Ausbesserungen am Oberteil wurden bereits vorgenommen, so dass schon vor dem Fasnachtsauftakt am 11. November alles in neuem Glanz erstrahlt so, so Jetzer. Die Holzmasken selber waren durchweg alle tadellos. Nur, wie sich die laufende Fasnachtsaison entwickelt, da sind sich die Zunftoberen einig, eine große Vorschau auf fest geplantes Fasnachtstreiben ist derzeit nicht möglich.