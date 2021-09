von sk

„Eingesperrt zu Hause“ – so wurde die Zeit der Pandemie von vielen Seniorinnen und Senioren empfunden. Jetzt gibt es Lockerungen, doch bis sich alle wieder ungezwungen begegnen können, dauert es noch. So lag die Einsamkeit in allen Altersgruppen im vergangenen Jahr 1,5-mal höher als sonst und besonders betroffen von Isolation sind die über 80-Jährigen.

Wehr Wie schlimm die Einschnitte und Entbehrungen für die Senioren im Lockdown war, weiß der Seniorenrat Wehr Das könnte Sie auch interessieren

Eine einfache Maßnahme gegen Einsamkeit sind „Schwätzbänkle“, die in England und anderen Ländern erfolgreich erprobt wurden. Mit ihrem einladenden Aufforderungscharakter schaffen sie eine niedrigschwellige Gelegenheit zur Begegnung und Kommunikation von Menschen jeden Alters. Solche Gelegenheiten zum Gespräch möchte der Landesseniorenrat Baden-Württemberg mit einem landesweiten Aktionstag schaffen, an der sich auch der Stadtseniorenrat Wehr beteiligt: In Wehr stehen drei „Schwätzbänkle“, eines am Ende der Hauptstraße, eines am Talschulplatz und eines am Bahnhof zur Verfügung. Ein Schild weist diese besonderen Bänke aus. Wer sich auf diese Bänke setzt, signalisiert: Ich habe Lust zuzuhören und Lust zu erzählen.

Einladung auch für jüngere

Die „Schwätzbänkle“ stehen zukünftig nicht nur Seniorinnen und Senioren zur Verfügung. Auch jüngere Menschen sind herzlich zu einem Plauderstündchen eingeladen. „Es geht dabei nicht um Krisengespräche“, sagt Susanne Andres, Vorsitzende des Stadtseniorenrates Wehr, „sondern um sich einfach locker über das, was einen gerade beschäftigt, zu unterhalten.“