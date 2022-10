von Michael Gottstein

Wehr – Die Jahreswende von 1815 auf 1816 war eine Schnittstelle zweier Katastrophen – einer gerade zu Ende gegangenen und einer bevorstehenden. An besagtem Silvesterabend lässt die Schriftstellerin Astrid Fritz ihren neuen Roman „Der dunkle Himmel“ beginnen. Zu der Auftaktveranstaltung der drei Herbstlesungen begrüßten Mediatheksleiterin Marion Lüber-Schmidt und Buchhändlerin Gabriele Volk am Freitag zahlreiche Gäste.

1815 waren die Napoleonischen Kriege zu Ende gegangen. Das Königreich Württemberg hatte schwer gelitten, weil es als Durchzugsgebiet französischer Truppen diente und zahllose Männer zwangsrekrutiert wurden. Die Menschen in dem fiktiven Dorf Hohenstetten beginnen nach dem Kriegsende Hoffnung zu schöpfen und können nicht ahnen, welche Folgen ein Vulkanausbruch auf einer fernen indonesischen Insel haben würde. 1815 war dort der Tambora regelrecht explodiert, so dass Unmengen an Staub und Partikeln in die Atmosphäre gelangten. Die Folgen waren Regen, Kälte und Missernten, und das Jahr 1816 ging als „Jahr ohne Sommer“ in die Geschichte ein. Wie sich diese Katastrophen im Alltagsleben spiegeln, davon handelt der neue Roman. Er ist in traditionellem Stil in der Er-Form und weitgehend in chronologischer Reihenfolge erzählt.

In einem gut lesbaren, eingängigen Stil beschreibt die Autorin nach dem Romeo-und-Julia-Muster die Liebesgeschichte zwischen dem jungen, aber nicht begüterten Schulmeister Friedhelm und Pauline, der Tochter des reichsten Mannes am Ort. Er ist nicht nur Gastwirt, sondern auch Chef der Post- und Umspannstation und Schultheiß. Er möchte seine Tochter an den wohlhabenden Dorfmetzger verheiraten. Zu Beginn des Romans sind die Liebenden mit ihrer Beziehung beschäftigt, aber im zweiten Teil der Lesung, der im Mai 1816 spielt, deuten sich schon die Klima- und Hungerkatastrophe an. Allzu viel wollte die Autorin nicht preisgeben, aber sie verriet, wie sich die Menschen verhalten: „Einige helfen, andere flüchten in den Glauben, manchmal auch in den Irrglauben, und einige wollen auswandern; die Regierung reagiert hilflos, und manche ziehen Profite aus der Katastrophe.“

Astrid Fritz ist eine bekannte Verfasserin historischer Romane. Sie war schon immer an Geschichte interessiert, aber weniger an der Geschichte der großen Namen, sondern an der Alltagsgeschichte.