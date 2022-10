In der Stadthalle Wehr steigt zum ersten Mal eine große Halloween-Film-Party. Bei ihr wird am Montag, 31. Oktober, der Kult-Film „Rocky Horror Picture Show“ gezeigt, parallel spielt die eigens dafür ins Leben gerufene Volkshochschul-Gruppe live die Szenen auf der Bühne nach. Acht Monate hat die Gruppe geprobt, den Film so genau wie möglich als Live Shadow Cast umsetzen zu können.

Klassiker auf der Leinwand

Zunächst wird ab 19 Uhr der Kinoklassiker „Ed Wood“ aus dem Jahr 1994 mit Jonny Depp und Sarah Jessica Parker in den Hauptrollen über den schlechtesten Filmregisseur aller Zeiten gezeigt. Als Hauptfilm folgt dann die legendäre „Rocky Horror Picture Show“ von 1975. Der extra für diesen Anlass zusammengestellte Shadow-Cast der VHS Wehr wird die Picture Show auf der Bühne live begleiten.

Mit Partyhut, Spritzpistole und allerlei Firlefanz wollen die Schauspieler die Stadthalle zum Beben bringen. Spätestens beim Time Warp soll es im Publikum keinen mehr auf den Sitzen halten. Verkleidung ist bei allen Besuchern erwünscht. Wer für sein Kostüm eine der Filmfiguren der Picture Show wählt, erhält ermäßigten Eintritt.

Auf diese Requisiten kommt es an

Um für die richtige Partystimmung zu sorgen, werden speziell für diesen Abend zusammengestellte Fan-Pakete zum Kauf angeboten, in denen man die allernötigsten Requisiten und Kostümteile findet. Wer sich selber ausstatten möchte, benötigt zwingend Partyhut, Wasserpistole, Zeitung, Ratsche, Konfetti, Gummihandschuhe, Knicklichter.

Die Party am Montag, 31. Oktober, beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten kosten sind im Vorverkauf für 22 Euro bei der Tourist-Info der Stadt Wehr (07762/808-601) und im Netz bei Reservix sowie für 25 Euro an der Abendkasse erhältlich. Im passenden Rocky-Horror-Kostüm kostet die Karte 20 Euro. Weitere Informationen auf der Homepage der Stadt Wehr (www.wehr.de).