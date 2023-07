Eine Mädchengruppe der Klasse 6 der Realschule Wehr ist mit ihrer Französischlehrerin zu einem städtepartnerschaftlichen Austausch nach Bandol eingeladen gewesen. Nach der neunstündigen Anreise wurde die Gruppe sehr herzlich empfangen und alle durften bereits am ersten Abend den überwältigenden Blick übers Meer und die Côte d‘ Azur genießen, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Übernachtet wurde in einem Tanzstudio, zusammen mit anderen Gästen aus der Partnerstadt Nettuno, schreibt die Schule in ihrer Pressemitteilung.

Die Stadt Bandol hatte für die Gruppe viele Aktivitäten geplant: Bananaboat- und Kajakfahren, ein Besuch im Aqualand, freie Zeit zum Shoppen und eine Fahrt mit dem gläsernen Aquascope. Ein weiterer Programmpunkt war das Kreieren eines landestypischen Nachtisches, bei welchem die Wehrer Gruppe einen Apfelstrudel gebacken hat, während Bandol mit Crêpes und Nettuno mit einer Schokoladentarte punktete. Baden, frühstücken am Hafen und grillen am Strand waren die absoluten Höhepunkte. Alle hatten eine sehr schöne Zeit am Meer und knüpften auch viele Kontakte.

Nach fünf Tagen hieß es dann wieder Abschied nehmen. Alle kamen mit schönen Erinnerungen und Sand im Gepäck in der Heimat an und freuen sich auf ein Wiedersehen.