Gesucht werden Zeugen zu einer Unfallflucht, die am Samstag, 11. Juli, zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Öflinger Straße in Wehr passierte. Dort hatte in der Nähe des Unterstandes für die Einkaufswagen ein 79-jähriger seinen blauen Ford B-Max parkiert. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Ford am Heck, so dass an diesem ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht wurde. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) hofft auf Zeugenhinweise, da doch reger Besucherverkehr herrschte.