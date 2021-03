Seinen Schritt begründet der Öflinger mit der internen Uneinigkeit hinsichtlich der Ausrichtung und Vorgehensweise in der Fraktion, die er seit der Gemeinderatswahl 2019 gemeinsam mit Hans-Peter Zimmermann gebildet hat. „Ich möchte mich selber stärker einbringen und realistisch und konstruktiv versuchen, etwas zu verbessern,“ so Griener gegenüber dem SÜDKURIER. Auch aus dem FDP-Stadtverband Wehr-Bad Säckingen ist Griener ausgetreten, allerdings bleibt er Parteimitglied. „Ich bleibe Mitglied im FDP-Kreisverband“, so Griener.

Björn Griener. | Bild: SK

Der Öflinger Stimmenkönig konnte bei der Kommunalwahl 2019 im ersten Anlauf mit 2704 Stimmen ein beachtliches Ergebnis erzielen, das drittbeste Stimmresultat nach Paul Erhart (CDU) und Claudia Arnold (Grüne). Damit zeichnet Griener für mehr als ein Drittel aller FDP-Stimmen verantwortlich und ist somit maßgeblich für den Wahlerfolg der Partei bei der Gemeinderatswahl verantwortlich, die insgesamt auf 10,4 Prozent der Stimmen kam.