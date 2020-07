von Ernst Brugger

Es war wohl die ungewöhnlichste aber dennoch eine würdige Hauptabschlussfeier in der über 50-jährigen Geschichte der Zelgschule: Die Zeugnisübergabe und Verabschiedung der Klasse 9 b der Abteilung Gemeinschaftsschule am Donnerstag im Lichthof der Zelgschule. Ungewöhnlich auch, dass in diesem Jahr keine Sonderpreise – sondern an Arta Metaj (Note 2,1) und Sven Huber (2,2), die beiden Klassenbesten, jeweils ein Lob und ein Preis vergeben wurden.

Arta Metaj

Aufgrund der allgemeinen Besucherbeschränkungen durften die Schüler jeweils nur zwei Personen mitbringen um den Mindestabstand zu wahren.

Sven Huber

Die Schulleiterin, Petra Thiesen, bemerkte bei der Verabschiedung der 23 Schülerinnen und Schüler, mit einem verkürzten Programm, dass man froh sei überhaupt eine Abschlussfeier veranstalten zu können. Dass dieses Jahr wegen Corona wesentlich anders war als die Jahre zuvor hätte sowohl Schule, Schüler, Lehrer und auch Eltern mehr als üblich gefordert.

Die Schulleiterin betonte, dass es, besonders in der Zeit des Homeschooling für Alle eine anstrengende aber auch gewinnbringende Zeit gewesen sei. „Ihr seid die erste Klassenstufe gewesen, die sich an den neuen Prüfungen versuchen durften und dabei die respektable Durchschnittsnote von 2,9 erreicht habt“, sagte Petra Thiesen. Die Schülerinnen und Schüler hätten in den Monaten zuvor in kleinen, effektiven Lerngruppen den Fokus ganz auf ihre Kernfächer richten können und die Eltern konnten ihre Kenntnisse in Schulfächern wieder auffrischen. Petra Thiesen hob auch hervor, dass die Lehrkräfte dieser Zeit bei ihren unermüdlichen Onlineeinsätzen vor Ort die Stellung gehalten hätten.

Dank an Eltern

Ihr Dank galt sowohl den Eltern für die gute Zusammenarbeit als auch den Klassenlehrerinnen Angelika Buchmann-Flaitz und Heike Lehmann für die geleistete Arbeit zum Wohle der Schülerinnen und Schüler, denen sie alle guten Wünsche mit auf den weiteren Lebensweg gab.

Anerkennung für Klassenlehrerinnen

Die beiden Klassenlehrerinnen sagten dazu, dass man vieles anders habe machen müssen und es zwar eine turbulente aber gleichzeitig auch eine schöne Zeit gewesen sei. Sie wünschten allen Abschlussschülern eine erfolgreiche Zukunft mit viel Durchhaltevermögen. Der Dank der Klassensprecherin Arta Metaj galt den beiden Klassenlehrerinnen für eine schöne und lehrreiche Schulzeit. Auch die Elternsprecherin Jessica Kruse würdigte in anerkennenden Worten und einem Präsent die Bemühungen der beiden Klassenlehrerinnen. Durch das verkürzte Programm führten Isabell Probst, Melissa Borusso und Hadi Mezher. Den Schlusspunkt setzte nach der Zeugnisübergabe musikalisch Schülersprecherin Anni Schmidt „Before you Go“ (Bevor du gehst).