von sk

Die Band X-bluesive ist am Samstag, 7. Januar, wieder in der Schlosserei in Wehr zu Gast. Das Publikum kann sich auf eine Band in leicht veränderter Besetzung freuen, die jedes Blues-Herz höher schlagen lässt. So ist neu dabei Werner Rudigier (Bass, Gesang).

Mit ihrer Spielfreude und der perfekten Mischung aus Blues-Feeling und Rock-Power sorgt die Band für mitreißende Abende und beste Stimmung, wo immer sie auftritt.

Die vier Musiker, neben Neuzugang Werner Rudiger sind Otti Sinnemann, Alex Lüttin, Joschi Seitz, sind seit Jahrzehnten in der Blues und Rock Szene im südlichen Baden-Württemberg und der Schweiz bekannt. Sie rocken die legendären Bluessongs mit Leidenschaft, elektrisierendem Groove und virtuosen Instrumentalsoli, dass sie so frisch klingen, als wären sie gestern erst geschrieben. Die Vocals liefern alle Bandmitglieder, jeder auf seine unverwechselbare Art und aus vollem Herzen.

Im Programm sind die großen Namen des Blues vertreten wie beispielsweise Muddy Waters, Ray Charles, Canned Heat, Ten Years After, Rory Gallagher, Gary Moore und ZZ Top. Gespelt werden Songs aus den 1960er Jahren bis heute unter dem Motto: „Let‘s have some fun!“