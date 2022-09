von Maria Schlageter

Weitsicht und Übersicht wird von der Politik immer gefordert. In Wehr hat sich die CDU diese Perspektive am vergangenen Sonntag zu eigen gemacht und die Bürger dorthin eingeladen, wo sich Weitsicht und Übersicht vielleicht am besten vereinen: Auf einen Turm. Rund 20 Anwesenden richteten ihren Blick an diesem Vormittag auf die kommunalpolitischen Herausforderungen. Mitgesprochen haben neben den örtlichen Mitgliedern der CDU um Ortsverbandvorsitzenden Uwe Planko auch Gemeinderäte der Freien Wähler, Bürgermeister Michael Thater und politisch interessierte Wehrer.

Von der Kinderbetreuung über die Verkehrsinfrastruktur bis zur Energiewende – das Themenfeld war groß. Besonders deutlich wurde bei allen Diskussionspunkten, dass es dabei nicht nur auf die politischen Entscheidungsträger ankommt. „Gesamtgesellschaftlich“ war das Schlagwort, das sich als rote Linie durch die Debatte zog. Selbst ein gewöhnliches Gespräch führt derzeit kaum an den aktuellen Krisen vorbei, da tut es ein politischer Austausch erst recht nicht.

Die drohende Preisexplosion trifft auch die städtische Energieversorgung. „Muss man über eine Öffnung des Hallenbads überhaupt diskutieren?“, fragte Bernhard Stockmar und dabei auf eine emotionale Ader stieß. „Jede Altersgruppe nutzt die Einrichtung“, erklärte Christine Mattes. Hinzu kommt, dass aufgrund der coronabedingten Schließung weniger Kinder schwimmen gelernt hätten. „Das hat uns die Freibadsaison gezeigt“, so Thater. Die Entscheidung liegt beim Gemeinderat.

Auch die Betreuung der Jüngsten und Ältesten wird das Gremium weiter beschäftigen. „Ich sehe das Bedürfnis der Eltern. Aber die Kommune allein kann es nicht machen“, sagte Thater mit dem Blick auf Plätze in den Kindergärten und Kitas. Die Betriebe – so der zustimmende Tenor aller – müssten mehr in die Verantwortung genommen werden. Darüber hinaus wurde das Dauerbrenner Verkehr angesprochen. Hier hob Paul Erhart hervor: „Es braucht ein Verkehrskonzept, das auch Fahrradwege und den Bürgerbus miteinbezieht.“