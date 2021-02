von Werner Probst

Den 80. Geburtstag feiert heute Wolfgang Class. Seit 1982 wohnt er in seinem Eigenheim in der Hachbergstraße. Hier genießt er die ruhige Lage mit der herrlichen Aussicht. Wolfgang Class ist noch überaus aktiv. So singt er nun schon fast 50 Jahre im evangelischen Kirchenchor und lässt schon zehn Jahre seine Tenorstimme im Wehrer Männerchor erklingen. Seit 2005 ist er auch aktiv beim Wehrer Mittagstisch und bringt sich auch in der Sterbehilfe ein. Einmal in der Woche engagiert ist sich auch in der Tagespflege. So stimmt es ihn derzeit geradezu traurig, dass fast alle seine Freizeitaktivitäten durch die Corona-Epidemie stark eingeschränkt, oder gar nicht möglich sind.

Lebensstationen

Wolfgang Class wuchs in Bad Urach auf. Hier besuchte er das Gymnasium und schloss mit der Mittleren Reife ab. In Reutlingen machte er eine Ausbildung zum Färber, ehe er zur Bundeswehr eingezogen wurde. 1962 begann er ein Studium in der Textilindustrie und ging 1965 zur Brennet in die Färberei. 1966 war er von der ersten Stunde an dabei, als ein neues Labor für die Garnfärberei in Betrieb genommen wurde. Er wurde dann deren Leiter, ehe er 1998 aus dem Unternehmen ausschied und dann bei einem Farbstoffhersteller in Wiesbaden arbeitete und 2005 in Ruhestand ging.

Wandern und Radfahren

1966 heiratete er in Reutlingen seine Frau Ute. Sie brachte zwei Kinder auf die Welt. Die Familie lebt seit 1982 in der Hachbergstraße. Hier gefällt es Wolfgang Class gut. Öfters schnürt er seine Wanderschuhe oder ist mit dem Fahrrad unterwegs. Gerne erinnert er sich auch an die Urlaube am Chiemsee oder an der Mecklenburger Seenplatte. Zum Geburtstag werden neben seiner Frau und den beiden Kindern vier Enkel und ein Urenkel gratulieren.