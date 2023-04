Genau 99 Acrylgemälde, Zeichnungen und Aquarelle, geschaffen von etwa drei Dutzend Schülern, die bei der VHS-Malschule Elena Romanzin ihr Handwerk gelernt hatten, sind bis zum 21. Mai in der Galerie des Alten Schlosses in Wehr, jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr, zu sehen.

„Was, das sind tatsächlich Bilder von Schülern – unglaublich!“ Ausrufe dieser Art waren bei der sehr gut besuchten Vernissage am Sonntag oft zu hören. Sie sind ein Beleg dafür, welches künstlerische Niveau Menschen erreichen können, wenn sie es ernsthaft wollen und eine fachkundige Anleitung erhalten. Alle Werke dieser Jubiläumsausstellung entstanden im Laufe des vergangenen Jahres.

Bürgermeister Michael Thater lobte, welche Zugkraft die in der VHS angesiedelte Malschule Elena Romanzin in den zehn Jahren ihres Bestehens entwickelt habe. Die Statistik verzeichnet mehr als 1500 Kursteilnahmen. Der ehemalige Kulturamtsleiter Reinhard Valenta schlug in seiner Laudatio einen Bogen von drei Leitsätzen, welche die Kulturarbeit der vergangenen Jahrzehnte geprägt hatten, zu Elena Romanzin: Von der Forderung „Kultur für alle“, die der ehemalige Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann erhoben hatte, über Willy Brandts Bonmot „Mehr Demokratie wagen“ bis zu Joseph Beuys Credo „Jeder Mensch ist ein Künstler“. Es sei ein Glück, dass die in Italien akademisch ausgebildete Malerin und ihr Partner Frank von Düsterlho in Wehr heimisch geworden seien, unter dem Dach der VHS eine Kunstschule gegründet und somit die Nachfolge der Kunstschule Ernst Honigbergers angetreten hätten – so etwas gebe es sonst nur in größeren Städten. Er bezeichnete die Malerin als „eine Hebamme der Kreativität“. Daneben hätten sie und ihr Partner Netzwerke zu Künstlern aufgebaut, die „Grands Salons“ in Bad Säckingen kuratiert, und sie engagierten sich beim Lothar-Späth-Förderpreis. Im Gespräch mit VHS-Leiterin Fatima Zobeidi-Weber lobte Elena Romanzin das System der Breitenbildung in Volkshochschulen und das Vereinswesen.