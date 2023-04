Seit fünf Jahren arbeitet die Stadt Wehr daran, an sechs Stellen im Ort kostenfreies WLAN einzurichten. Bis heute sind nur drei dieser kommunalen Hotspots verfügbar, ob und bis wann die andere Hälfte folgt, bleibt offen. Klar ist aber schon jetzt: es wird teurer als bisher geplant. Am Talschulplatz, beim Bahnhof Brennet und dem Bahnhof in Wehr gibt es noch immer kein kostenloses Internet der Stadt.

Komplexe Fördervorgaben der EU

Es soll ein Service der Stadt sein: Für die Wartezeit am Bahnhof, bei Veranstaltungen, für Touristen und natürlich jeden, der sein eigenes Internetvolumen sparen möchte, wurde 2018 beschlossen, an sechs zentralen Stellen im Ort kostenfreies WLAN einzurichten. Doch so einfach wie erhofft war dies nicht umzusetzen. So bewarb sich die Stadt 2018 um Fördermittel aus der EU-Initiative „WIFI4EU“ und bekam tatsächlich die Zusage.

Die Ernüchterung kam mit den damit verbundenen Auflagen: Eine dauerhafte Überwachung der Zugriffe etwa und eine Mindestbandbreite von 30 Mbit/Sekunde im Download sorgten dafür, dass die Stadt den Fördergutschein über 15000 Euro schließlich zurückgab. Die Hotspots sollten aber trotzdem kommen – doch Pandemie, Personalwechsel im Rathaus und vor allem die mehrheitlich schlechte Internetversorgung im Ort bremsten das Projekt.

Die 25000 Euro für den Ausbau waren bereits im Haushalt 2020 eingeplant und stehen weiter zur Verfügung, so Helge Laufer vom Bauamt: Vermutlich werde es nun aber etwas teurer, genaue Zahlen würden aber noch nicht vorliegen.

Viele Hürden auf dem Weg zum kostenlosen Internet

2021 wurden schließlich die ersten zwei Hotspots an der Sporthalle Öflingen und an der Seebodenhalle aktiviert. Über den Gastzugang kann hier etwa bei Sportveranstaltungen die kostenlose Internetverbindung auch von vielen Besuchern gleichzeitig genutzt werden. Es folgte allerdings eine lange Durststrecke bis im letzten Jahr dann der Hotspot Grundschule/Rathaus Öflingen freigeschaltet werden konnte. In diesem Jahr solle es weitergehen, versichert Laufer: „Das Material ist auf Lager. Wir haben bei einem Internetanbieter zwei Anschlüsse für die Talschule beantragt, die im Sommer in Betrieb gehen sollen.“

Initiative Freifunk mit mehreren Hotspots

Immerhin: Von der privaten Initative Freifunk Dreiländereck gibt es bereits kostenloses Internet an einer Stelle in Brennet, im Zentrum von Öflingen, an der Gemeinschaftsunterkunft Egerten, an der Mediathek und an der Stadthalle, an der Volksbank, im Bereich Waldstraße/Meierhofstraße und am Kreisverkehr beim Schmidts Markt (Office Komplett).

Hier gibt es freies WLAN in Wehr. | Bild: Schönlein, Ute

Hotspots an den Schulen sollen bald kommen

Wie bereits bei der Grundschule in Öflingen erfolge auch hier der Ausbau im Rahmen der Digitalisierung der Wehrer Schulen – ein Anschluss wird für die Talschule eingerichtet, der zweite soll der nun vierte kommunale Hotspot werden. Wie gut die aktuellen Hotspots angenommen werden, kann man seitens der Stadt nicht beantworten: Auf eine Auswertung der Zugriffe wird verzichtet. Dies sei zu teuer und zu arbeitsintensiv, so Bürgermeister Michael Thater. „Wir werden die Standorte aber im Auge halten und gegebenenfalls aus anderen Gründen weiterentwickeln oder wieder schließen,“ so Thater.

Schlechte Aussichten für Pendler

Für die Pendler an Busbahnhof und am Bahnhof Brennet sieht es allerdings nicht gut aus: Die Versorgung über einen kommerziellen Anbieter sei hier sehr teuer, die aktuellen Geschwindigkeiten viel zu niedrig für einen Hotspot, erklärt Laufer: „Wir planen den Busbahnhof darum über das städtische Glasfasernetz zu versorgen.“ Seit das Darmstädter Unternehmen Aytac Vau GmbH/TGB GmbH im Sommer 2022 den Ausbau von der insolventen Firma Stark Energies übernommen hat geht es beim kommunalen Breitbandnetz zügig voran. Aktuell seien die Arbeiten im Hölzle weitestgehend abgeschlossen. In wenigen Wochen werde es im Enkendorf und dann über die Innenstadt Richtung Meierhof weitergehen.

„Vermutlich können wir den Anschluss am Busbahnhof im ersten Halbjahr 2024 in Betrieb nehmen,“ so Laufer. Schlecht sieht es aus für den Bahnhof Brennet: „Wir haben dort ein sehr schlechtes Netz und konnten noch keine brauchbaren Lösungen finden.“ Möglicherweise müsse ein alternativer Standort gefunden werden. Denkbar sei etwa ein Hotspot am Freibad, so Laufer.