von sk

Der Freundeskreis „Granja El Ceibo“ besteht in diesem Jahr 30 Jahre. Dieses Jubiläum sollte im Herbst mit einem bunten Programm in der Stadthalle gefeiert werden. Die Corona-Pandemie hat nun allerdings auch diese Planung zunichte gemacht. Hans-Gerd Wiesner, der Gründer und Leiter des Behindertenprojektes in Argentinien, musste sein Kommen aufgrund der unsicheren Lage absagen. So hat der Verein beschlossen, die Jubiläumsfeiern in das nächste Jahr zu verschieben.

Die Lage in Argentinien ist zurzeit wie überall auf der Welt geprägt durch die Pandemie. Durch einen frühen Lockdown konnte das Land das Virus besser eindämmen als die anderen Staaten Südamerikas. Doch die schwere Wirtschaftskrise wurde dadurch verstärkt. Das Land ist pleite.

Beide Probleme – Pandemie und Wirtschaftskrise – machen der Granja sehr zu schaffen. Hans-Gerd Wiesner schreibt in einem aktuellen Bericht: „Unsere Jungen dürfen aufgrund der Corona-Verordnung das Areal nicht verlassen, sie müssen hier beschäftigt werden. Viele Aktionen können nicht stattfinden. Das alles ist für sie sehr schwierig, zumal sie die Zusammenhänge natürlich aufgrund ihrer Behinderung meist gar nicht verstehen können. Unsere Betreuer sind zum Glück sehr kreativ und lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, damit die Jungs beschäftigt sind und die Stimmung gut bleibt. Wichtig ist dabei, dass eine gewisse Routine eingehalten wird und der Tagesablauf durch eine Art Stundenplan strukturiert wird: Morgens werden die Zimmer und Gänge geputzt und der Park gepflegt und am Mittag ist meist Sport angesagt, natürlich sehr oft Fußball.

Bild: Granja

Bisher hatten wir noch keinen Fall von Covid 19 auf der Granja. Ein Verdachtsfall hat sich zum Glück nicht bestätigt. Wir halten uns aber auch sehr konsequent an die Vorsichtsmaßnahmen. Durch das Dengue-Fieber (eine Viruserkrankung, die von Stechmücken übertragen wird) hatten wir im Personal allerdings schon einige Ausfälle. Das bedeutet, dass die Leute fünf bis sechs Wochen ausfallen. Aber zum Glück sind sie danach wieder gesund.“

Trotz Krise gut gelaunt: Die Bewohner der Granja. | Bild: Granja el ceibo

Noch drängender sind die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die eigenen Einnahmen sind zu einem großen Teil weggebrochen, da viele Unterstützer selbst in finanzieller Not sind. Die Bewohner der Granja erwirtschaften sich ihr Taschengeld auch durch die Pflege öffentlicher Parks. Auch diese Einnahmen fehlen, weil Behinderte sich laut Verordnung nicht im Freien aufhalten dürfen.

Die beliebten Kochkurse mussten ebenfalls gestrichen werden, obwohl schon viele Anmeldungen vorlagen. Jeden Monat veranstaltet Hans-Gerd auf der Granja ein „Galadinner“, bei dem die besser Betuchten vom gelernten Koch aus Deutschland, der sich in Rafaela einen Namen gemacht hat, verwöhnt werden. Durch den Umsatz, vor allem aber auch durch die Spenden kam immer ein wesentlicher Teil des Budgets zusammen. Diese Veranstaltungen sind seit Anfang März bis auf weiteres verboten.

Beim Verkauf von Essen ist der Umsatz bei den täglich verkauften Menüs um 60 Prozent eingebrochen. Jeder bleibt aufgrund der Beschränkungen zuhause und kocht selbst. Zu den Feiertagen am 1. Mai und zum Nationalfeiertag am 25. Mai bietet die Granja jedes Jahr Speisen zum Verkauf an. Trotz riesigem Aufwand war das Ergebnis ernüchternd: nur 655 Euro Gewinn.

Bild: Granja

Das größte finanzielle Problem ist aber, dass die zugesagten Zuschüsse vom Staat seit Januar 2019 nicht bezahlt werden. Die Rückstände belaufen sich mittlerweile auf mehrere 10.000 Euro. Trotz aller Probleme hat Hans-Gerd Wiesner seinen Optimismus nicht verloren. Er betont, wie dankbar er für die Unterstützung aus Wehr ist. Ohne diese könnte sein Behindertenprojekt nicht weiter geführt werden.