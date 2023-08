Der Rheinfelder Möbelhändler Michael Rietschle besitzt einen alten Koffer voll mit Fotos und Dokumenten. Diese befand sich in Truhen auf dem Dachboden des Hauses Waldstraße 35 in Wehr. Dort hatte seine Großmutter Erna Büche, geb. Ritter, gewohnt. Mit Rheinfelden hat der Koffer nichts zu tun, dafür umso mehr mit dem Wehra­tal. Michael Rietschles Wehrer Vorfahren zählten zu den „alten Geschlechtern“ der Büche und Ritter.

Rätsel gibt Rietschles Urur-Großvater Wilhelm Ritter auf. Der Druckermeister gehörte einst zu den Wehrer Arbeiteraristokraten. 1864 heiratete der „Fabrikarbeiter“ Elisabeth Kohler, die ihm 1866 die Tochter Hermine gebar, aber leider ein Jahr später verstarb. Der Witwer – inzwischen zum Druckermeister avanciert – ehelichte 1868 die Tuttlingerin Regina Agatha Schneckenburger, „evangelischer Konfession“.

Als Pfarrer Ginshofer dies ins Kirchenbuch schrieb, war er – vielleicht wegen der einst verpönten Mischehe – abgelenkt. Denn hinter „Wilhelm Ritter, kathol. Konfession“ ist zu lesen: „Geboren zu Tuttlingen, Königreich Wehr den 31. Januar 1840, Bürger und Druckermeister (…) unehelicher Sohn der ledigen Creszenz Ritter von hier“.

Wehr als Königreich

Das kuriose „Königreich Wehr“ belegt, dass sich auch Pfarrer irren. Ein Blick in das seit 1870 vom Standesbeamten (= Bürgermeister) geführte Sterberegister von 1914 mit Ritters Todes-Eintrag enthüllt seinen wahren Geburtsort: Der Druckermeister kam 1840 in Leuggern/Schweiz als „Sohn der unverehelichten Dienstmagd Kreszentia Ritter, verstorben und zuletzt wohnhaft in Wehr“ zur Welt. Wie kam Kreszentia nach Leuggern in die Schweiz? Eine erste Überraschung liefert ihr Geburtseintrag vom 11.9.1814. Ihr Vater war kein geringerer als der vorletzte Wehrer Vogt Balthasar Ritter. Unbekannt ist woher ihre Mutter „Elisabetha Känin“ (= Käny) kam. Nach dem Grundherrn und dem Pfarrer war der Vogt die höchste Persönlichkeit in der Gemeinde. Er stand an der Spitze der Verwaltung, war geachteter Bauer oder Handwerker und besaß Haus und Grundstücke. Er war ein Mitglied der Oberklasse im Dorf.

Witwe stirbt im Armenhaus

Ritter war von 1814 bis 1825 Vogt und wurde vom Bäckermeister Johann Dede abgelöst. Merkwürdig ist, dass alle seine vier Kinder Wehr den Rücken kehrten. Johann heiratete 1832 in Klingnau und wurde Bürger der Schweizer Gemeinde. Sein Bruder Balthasar verehelichte sich 1840 in Birndorf. Und der „sich seit langer Zeit hier aufhaltende Maler Alois Ritter aus Wehr“ heiratete 1845 in Waldshut. Dass Kreszentia Ritter als Magd in Leuggern arbeitete, liegt ganz auf dieser nach Osten weisenden Linie. Ob Balthasar Ritter von einem Schicksalsschlag getroffen wurde? Er starb 1852 im Alter von 85 Jahren im „Thal“, also irgendwo zwischen dem Schloss der Herren von Schönau und dem Eisenwerk. Seine Ehefrau Elisabeth Käny folgte ihm 1854 in den Tod. Ihr Sterbeort ist die zweite Überraschung. Die „Witwe des Altvogts“ starb „im Armenhaus“, auf dem Sterbebett begleitet vom „Sonnenwirt“ Johann und dem Taglöhner Balthasar Ritter. Es wird sich um Neffen gehandelt haben. Ihre Kinder wohnten schon lang nicht mehr in Wehr.

Wieso im Armenhaus? Bei Durchsicht der Feuerversicherungsbücher von 1841 fällt auf, dass es kein einziges Haus und keine einzige Wohnung im Besitz des Altvogts Ritter gab. Das ist verwunderlich, sind doch Altvogt Dede sowie Altbürgermeister Berger mit stattlichen Häusern notiert.

Daraus folgt, dass Balthasar Ritter – wodurch auch immer – sein Vermögen verloren und verarmt auf Miete im „Thal“ wohnen musste. Nach seinem Tod blieb der Witwe also nur der Gang ins Armenhaus.

Die Verbindung Wilhelm Ritters zur Heimat seiner Vorfahren blieb trotzdem bestehen. Er kehrte nach Wehr zurück und machte in der Herosé Karriere. Ritter erwarb das Haus Waldstraße 21 und holte seine Mutter zu sich. Sie starb 1889.

Auszeichnung für treue Dienste

Mit seiner zweiten Ehefrau hatte Wilhelm Ritter drei Kinder: Rudolf (1871), Frieda (1874) und Julie (1877). Ritter erhielt für treue Dienste 1896 eine Auszeichnung des Großherzogs. Auf einem Belegschaftsfoto der Herosé von 1900 sitzt er ganz vorne bei den Meistern. Wann und ob er überhaupt in die Rente ging, ist nicht bekannt.

Das Haus Waldstraße 21, wo er am 20. April 1914 mit 74 Jahren starb, steht auch nicht mehr. Es wurde vor vielen Jahren abgerissen.