Drei Wehrer Grundschulen: Mit dem Gemeinderatsbeschluss am 12. April ist der Weg frei für die Neustrukturierung. Unterstützung für den Trennungswunsch gab es von der Stadtverwaltung und vom Schulamt Lörrach.

„Wir sind jetzt da, wo wir vor zehn Jahren hinwollten“, so Bürgermeister Michael Thater. Die Grundschule auf der Zelg sei damals zu klein gewesen, um als eigenständige Schule geführt zu werden. Inzwischen habe sich die Rechtslage geändert und der Aufteilung steht auch von Seite des Schulamts nichts mehr im Wege.

Zelgschule: Die Grundschule neben der Realschule wird zukünftig Zelgschule heißen. Hier werden in diesem Schuljahr 117 Kinder von acht Lehrkräften unterrichtet. An der Zelgschule soll ab 2025/26 auch vorwiegend der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung umgesetzt werden. | Bild: Julia Becker

„Wir wünschen uns, dass die Zukunft unsere Schule eine neue Richtung nimmt“, formulierte Schulleiterin Brigitta Theusz. Die Schüler würden sich vor allem mit der von ihnen besuchten Schule identifizieren und nicht mit einer Grundschule an zwei Standorten. Zudem habe sich gezeigt, dass die Doppelstrukturen mehr Nachteile als Vorteile bringen.

Anzeichen der Überlastung

Schulamtsdirektorin Judith Maier wurde hier noch konkreter: Es gebe massive Überlastungsanzeichen bei der Schulleitung, gerade nach den vergangenen zwei Jahren. Man habe sich von der Zusammenlegung versprochen, das die Führungspositionen attraktiver werden – dies sei jedoch nicht eingetreten so Schulamtsdirektorin Judith Maier mit Blick auf die lange Wartezeit bis die Konrektorenstelle besetzt war.

Die Zukunft der Wehrer Grundschulen Die Anmeldezahlen an allen Wehrer Grundschulen haben sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt. Im kommenden Schuljahr startet 60 Schulkinder an der Talschule in drei ersten Klassen und einer Grundschulförderklasse. Die Grundschule an der Wehra plant mit einer ersten Klasse in Wehr und zwei ersten Klassen in Öflingen. Die Zukunftsfähigkeit von drei Grundschulen sieht die Stadtverwaltung durch steigende Geburtenzahlen und neue Wohngebiete gesichert. Dazu gebe es ab 2025/26 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Schulen. Dies wolle man vor allem auf der Zelg umsetzen, so Thater. Selbst wenn die Schülerzahlen auf unter 100 sinken würden, wäre der Fortbestand der Schule sicher, so Maier. Zudem habe die Position des Konrektors auch unter diesem Grenzwert Bestandsschutz.

Tatsächlich sei das Gegenteil der Fall, so Maier: Mehrere Lehrkräfte aus dem Kollegium hätten sich für die Position des Konrektors interessiert, allerdings nur für einen Schulstandort.

Zweifel bei Gemeinderäten

Nicht jeder Gemeinderat wollte dieser Argumentation folgen – zu oft gab es in der Vergangenheit Richtungswechsel bei den Wehrer Schulen.

Die dritte Wehrer Schule ist die Talschule in der Innenstadt, die in ihrer Struktur unverändert bleibt. | Bild: Obermeyer, Justus

Paul Erhart (CDU) erinnerte unter anderem an die Umwandlung der Realschule in eine Gemeinschaftsschule und wieder zurück in eine Realschule.

Man sei der Empfehlung des Schulamtes als Experten immer gefolgt, so auch Claudia Arnold (Grüne): „Ich habe mich in den letzten Jahren schlecht beraten gefühlt.“

Von der immer wieder beschworenen Kontinuität und Verbindlichkeit sei wenig zu spüren. Drei Jahre als gemeinsame Grundschule erschienen der Stadträtin zudem als ein zu kurzer Zeitraum, um festzustellen, dass das Zusammenwachsen misslungen sei. „Alle vier Jahre gibt es eine Neuerung. Es ist sehr wichtig, dass jetzt Konstanz reinkommt“, so Angelika Buchmann-Flaitz (SPD).

Auch Stadtrat Mathias Scheer (Freie Wähler) zeigte sich verwundert über die Argumentation: bei der Abschaffung der unechten Teilortswahl habe man noch die Gemeinsamkeiten der Ortsteile beschworen, heute spreche man wieder von Unterschieden. Bei der Abstimmung votierten neun Stadträte für die Zusammenlegung, fünf Gemeinderäte enthielten sich. Die Umbenennung der zukünftig getrennten Grundschulen in Grundschule Öflingen und Zelgschule wurde mit acht Fürstimmen, drei Enthaltungen und drei Gegenstimmen angenommen.