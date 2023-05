Bei der Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Städtepartnerschaften Wehr am Freitag zeigte sich der Vorsitzende Roland Fricker erfreut, dass die Einschränkungen der Pandemiezeit nun ihr Ende gefunden haben. Höhepunkte des vergangenen Jahres waren die Besuche in Onex (Schweiz) sowie Bandol (Frankreich). Die Mitglieder des Freundeskreises haben einstimmig die erste Beitragserhöhung beschlossen.

Der Partnerverein in Onex hatte für das Wochenende vom 13. bis 14. August ein Besuchsprogramm ausgearbeitet, „das unseren allerbesten Dank und Anerkennung verdient“, so Fricker. Die Stadt Genf, die Schiffsreise über den Genfer See und der Besuch des mittelalterlichen französischen Dorfes Yvoire „waren einzigartig und werden uns in bester Erinnerung bleiben“. Dies gelte auch für den Besuch in Bandol vom 26. September bis zum 3. Oktober. 40 Mitreisende verbrachten eine ereignisreiche Woche an der Côte d‘Azur. Dank dieser Reise traten sieben Personen dem 2005 gegründeten Freundeskreis bei, der nun 110 Mitglieder hat.

Die Mitwirkung beim Wegweiser „Brücke“ für Senioren durch den Stadtseniorenrat, die Vorweihnachtsfeier und die ab Mai in 14-täglichem Rhythmus angebotenen Boule-Spiele waren weitere Höhepunkte im Jahreskalender. Der Sommerhock im Ludingarten soll auch in diesem Jahr stattfinden. Die Mitglieder-Jahresinformation „Südwind“

wird wegen technischer Probleme erst wieder 2024 erscheinen, die Jumelagehocks von November bis März wurden abgesagt.

Der seit der Gründung konstant gebliebene Jahresbeitrag wurde auf Vorschlag des Vorstandes erhöht. Eine Einzelmitgliedschaft kostet künftig 25 statt 20 Euro im Jahr, eine Familie bezahlt unabhängig von der Zahl der Kinder 40 statt 30 Euro.

Margot Richter wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Sie ist Gründungsmitglied, war als Beisitzerin im Vorstand und ab 2008 für den „Südwind“ verantwortlich. Ursula Link trat 2006 bei, war Beisitzerin, außerdem Schriftführerin. Gründungsmitglied Jutta Fricker war 13 Jahre im Vorstand und hatte die Feiern künstlerisch gestaltet. Bei den Wahlen bestätigt wurden Elke Schulz-Thater (Stellvertretende Vorsitzende) und Armin Baumgartner (Kassierer). Die Beisitzerinnen Jutta Fricker und Ursula Link traten nicht wieder an, stattdessen wurden Sabine Kramer-Rempe und Luzia Baumgartner gewählt.