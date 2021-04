von sk

Nach dem großen Erfolg der ersten Online-Schreibwerkstatt an der Volkshochschule Wehr, gibt es jetzt erneut die Möglichkeit, an diesem Angebot teilzunehmen und eine eigene Kurzgeschichte zu schreiben. Petra Gabriel, Autorin vieler historischer Romane und Krimis und erfahrene Journalistin, lebt in Laufenburg und Berlin. Sie hat diese Online-Schreibwerkstatt vergangenen Sommer erstmals angeboten. Herausgekommen sind sieben Kurzgeschichten, die die sieben Teilnehmerinnen in Eigenregie in einem Buch veröffentlicht haben. Das Buch „Virulente Geschichten….alles begann mit einem Satz“ ist bei der Volkshochschule Wehr erhältlich.

40 Kursstunden

„Virulente Geschichten“ ist ein Einsteigerkurs, Vorkenntnisse oder Schreiberfahrungen sind nicht erforderlich. Ziel des Kurses ist die Entstehung einer eigenen Kurzgeschichte, von der Themenfindung bis zur groben Ausarbeitung. Der Abschluss wird eine öffentliche Lesung sein. Vorgesehen sind 40 Kursstunden, die sich in Vorbereitung und Schreibzeit, zehn Online-Treffen und Nachbereitung der Texte gliedern. In der Zeit zwischen den wöchentlichen Online-Treffen (etwa 45 Minuten, variabel je nach Thema des Moduls) ist bei Bedarf und Fragen nach Absprache ein Einzelcoaching durch die Kursleiterin per Mail oder telefonisch möglich.

Der Kurs beginnt am Montag, 10. Mai, und findet an neun Montagen 18 bis 18.45 Uhr statt. Der erste Termin soll, falls die Situation es zulässt, im Stadtmuseum Wehr abgehalten werden die Kursgebühr beträgt 126 Euro.