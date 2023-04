Der Vergleich einer Lithographie von 1830 mit einer Postkarte aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zeigt den großen Umbruch, der sich im 19. Jahrhundert in Wehr vollzogen hatte. Prägten einst das Schloss Schönau (das heutige Rathaus) und die katholische Kirche St. Martin das Stadtbild, so gesellte sich später die neugotische evangelische Kirche hinzu.

Die Vorsitzende des Frauenkreises, Inge Braun, und Betina Hasenbrink, Ehefrau des evangelischen Pfarrers, begrüßten am Dienstagnachmittag den ehemaligen Kulturamtsleiter Reinhard Valenta zu seinem Vortrag über die Vorgeschichte des Kirchenbaus. 1840 lebte in Öflingen noch kein Protestant – diese kamen erst mit dem Aufbau von Industriebetrieben. Ein Markstein war die Textilfirma Herosé, die von Fabrikanten aus Aarau errichtet wurde. Weil nach der Gründung der Deutschen Zollunion 1835 der Import Schweizer Produkte mit Steuern belegt war, beschloss die Familie, eine Niederlassung in Wehr zu errichten. Nach der Eröffnung der Kattundruckerei 1839 lebten schon 16 evangelische Familien in Wehr. Mit der Gründung der Mechanischen Buntweberei, der Papierfabrik Lenz und der Firma Neflin und Rupp wurde Wehr zum Zentrum der Textilindustrie, die zum großen Teil von Protestanten geleitet wurde.

Während 1875 erst 210 Protestanten in Wehr lebten, waren es 1885 schon 369. Wie ist dieser Sprung zu erklären? Weil die Schweizer Fabrikanten begonnen hatten, Einheimische zu Fachkräften auszubilden, erlebte die Wehrer Textilindustrie einen solchen Aufschwung, dass Arbeitskräfte fehlten. In Oberfranken gab es qualifiziertes Personal, aber nicht genügend Stellen, so dass die Menschen ins Wehratal zogen. Die Fabrikanten Adolf Burckhard, Carl Lenz, Friedrich Rupp und Gustav Rellstab setzten sich für den Bau einer evangelischen Kirche ein. Am 18. Oktober 1891 erfolgte die Einweihung, schließlich bekam die Gemeinde mit Max Huber den ersten evangelischen Pfarrer. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die evangelische Gemeinde durch den Zuzug von Vertriebenen so stark, dass Öflingen die Christuskirche bekam und die neogotische Kirche in Wehr nicht ausreichte; an ihrer Stelle wurde 1964 die Friedenskirche eingeweiht.

Reinhard Valenta arbeitet im Auftrag der Stadt an einem Buch über die Geschichte von Wehr und Öflingen im 20. Jahrhundert, das 2025 fertig sein und die Wehrer Chronik von Fridolin Jehle fortschreiben wird.