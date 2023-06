Eine stattliche Zahl von Büchern liegt auf Andreas Sperling-Pielers Schreibtisch ausgebreitet: Der Wehrer Autor widmet sich darin der Frage, wie die Texte der Bibel auf die heutige Lebenspraxis übertragen werden können und welchen Gewinn der Einzelne aus der Bibellektüre ziehen kann.

Frühe Leidenschaft

Lesen war schon seit frühester Kindheit eine Leidenschaft von Andreas Sperling-Pieler (Jahrgang 1957). „Im Alter von zehn Jahren habe ich viele Briefe und unbeholfene Gedichte verfasst“, erzählt er im Interview. Von 1978 bis 1982 studierte er an der Katholischen Fachhochschule Freiburg und machte sein Diplom als Religionspädagoge, danach arbeitete er „mit Leidenschaft“ als katholischer Religionslehrer an der Berufsschule in Rheinfelden, wobei er zeitweise auch in Schopfheim und Bad Säckingen tätig war. Ab 1995 studierte er an der Fernuniversität Hagen Soziale Verhaltenswissenschaft, Erziehungswissenschaft und Politik, außerdem machte er eine Ausbildung zum Meditationsleiter und eine Fortbildung „Beratung und Begleitung“.

Vor etwa 20 Jahren schrieb er ein Buch für den Religionsunterricht, zuvor schon hatte er Lehrmaterialien für seine Schüler verfasst. An der Berufsschule Rheinfelden saßen nicht nur Katholiken, sondern auch Protestanten, Muslime, Juden und Konfessionslose im Klassenzimmer – da musste er sich stets überlegen, wie er religiöse Botschaften auf eine Weise vermitteln konnte, die die Jugendlichen ansprach. „Oft sind die Schüler auch mit privaten Fragen an mich herangetreten.“ Es war klar, dass er mit dogmatischen Bibelauslegungen die Schüler kaum erreicht hätte, daher war es ihm immer ein Anlegen, einen Bezug zur Lebenspraxis herzustellen.

„Die jahrhundertealten Texte der Bibel wurden immer weiter überliefert“, erklärt der Autor. „Theoretisch hätte man sie irgendwann aus dem Kanon streichen können, aber offenbar wurden sie für wichtig erachtet, daher gehe ich der Frage nach, warum das so ist.“ Und er sah, dass die Texte ganz aktuelle Probleme behandeln. „In der Geschichte vom verlorenen Sohn, zum Beispiel, da geht es um einen Generationenkonflikt und die Abnabelung vom Elternhaus.“ Und den Satz bei der Berufung Abrahams „Wandle vor mir und sei ganz“, den habe auch ein muslimischer Schüler unterschreiben können. Seine Erkenntnisse hat er seit 2017 in mehreren Büchern festgehalten, die in der Reihe „Mit Bibel über Leben“ erschienen sind – im doppelten Sinne von „überleben“ und „über das Leben“.

Andreas Sperling-Pieler lehnt auch das „magische Christentum“, wie er es nennt, ab. „Ich muss nur glauben, dann wird Jesus alles richten – diese Vorstellung ist naiv und hilft nicht weiter“. Ungewollte Aktualität erhält sein Urteil durch einen charismatischen Prediger einer Freikirche im Markgräflerland, der von Wunderheilungen berichtet hatte. Zu einem aufgeklärten Christentum gehört für Sperling-Pieler auch das Eingeständnis, nicht auf alle Fragen eine Antwort zu haben, etwa auf die Frage, warum Gott das Böse zulasse. Damit wurde er konfrontiert, als ihm ein Schüler ein Video vorspielte, das zeigte, wie ein Kind in einem Krieg – wahrscheinlich dem Jugoslawien-Krieg – missbraucht und dann verstümmelt wurde.

Mit dem Leiden befasst er sich in seinem neuesten Roman, in dem ein Lehrer namens Joop (abgeleitet von Hiob) an Clusterkopfschmerzen leidet. Das Werk trägt autobiografische Züge, denn er kennt diese als „Selbstmordkopfschmerz“ beschriebene Krankheit aus eigener Erfahrung, weshalb er immer eine Sauerstoffflasche bei sich führen muss. „Sauerstoff hilft bei den Attacken, man weiß nicht genau warum, aber er hilft.“

So wie er selbst gelernt hat, mit den Anfällen zu leben, findet auch sein Protagonist den Weg ins Leben zurück, nicht zuletzt durch eine aufgeklärte Lektüre der Bibel.