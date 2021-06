von Andreas Böhm

Einen schweren Start hatte das Familienzentrum Wehr nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie, sondern auch wegen des Brandes im Kindergarten Seeboden. Die offizielle Eröffnung musste mehrfach verschoben werden und soll nun am 25. September in Kooperation mit dem Kindergarten Bündtenfeld stattfinden. Geplant ist ein Tag der offenen Tür beider Einrichtungen. Doch auch ohne offizielle Eröffnung startete der Betrieb im Familienzentrum im vergangenen Sommer: „Im September 2020 konnten wir endlich mit unserem Babycafé starten“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende Jana Weis.

Die Vorsitzende Silke Schlageter beschreibt die prekäre Situation zu Beginn des ersten Lockdown im März 2020: „Wir konnten nicht aufmachen und nichts planen“. Jana Weis ergänzt: „Wir waren schon mit einem Fuß in der Tür. Bis Ostern waren aber die Kinder vom Seeboden in den Räumen untergebracht. Dann kam der erste Lockdown“.

Familienzentrum Wehr Das Familienzentrum besteht seit 2020 und wird vom Verein Familienzentrum Wehr e.V. getragen. Das Zentrum soll als Treffpunkt dienen, um Kontakte zu knüpfen, und sich zu Fragen rund um das Thema Familie, Baby und Kleinkind auszutauschen. Das Familienzentrum wird von drei geschulten Kursleiterinnen geführt.

Das Schwangerencafé und das Zwergencafé fanden im Dezember 2020 je einmal statt. Ab 16. Dezember mussten dann wieder alle Angebote eingestellt werden: „Das war sehr frustrierend. Wir sind mit viel Enthusiasmus gestartet und wurden dann ausgebremst“, so Jana Weis. Gerade das Generationencafé mit Senioren hat durch Corona arg gelitten. Vorstandssitzungen konnten monatelang nur online durchgeführt werden.

Die Serie Die Pandemie geht zurück, Normalität kehrt vielen Orten wieder ein. Deshalb starten wir heute mit der unserer Serie „Wieder in Betrieb“. In der Serie zeigen wir die Rückkehr von Vereinen, Einrichtungen oder Firmen, die unter dem Corona-Lockdown gelitten haben und jetzt zurückkehren ins Leben. Vereine, die wieder mit dem Training beginnen, Musikkapelle, die endlich wieder musizieren, Geschäfte, die wieder für ihre Kundschaft da sein dürfen. Erleichterung und ein Stück Lebensgefühl kehrt zurück.

Die Teilnahme am kostenlosen „Offenen Treff“ in den verschiedenen Bereichen ist aktuell nur mit einer vorherigen Anmeldung möglich. Die Frühstückausgabe kann noch nicht gemacht werden, da dies nur mit einem Test möglich wäre. Dennoch freuen sich Silke Schlageter und Jana Weis über den Neustart. Bereits ab Pfingsten waren wieder alle drei Gruppen geöffnet: „Es ist Bedarf für Kommunikation und Austausch da“, betont das Vorstandsteam. Bis dato war aber ein Netzwerkaufbau für junge Eltern wegen der Pandemie nicht möglich. Einrichtungen wie das Familienzentrum Wehr fielen nach Meinung von Jana Weis während Corona durch das Raster: „Die politische Unterstützung ging völlig verloren. Wir waren bei der Politik nicht im Fokus“. Doch nun blicken die Verantwortlichen des Familienzentrums einigermaßen optimistisch nach Vorn. Für die kommenden Monate sind einige Aktionen und Projekte geplant. Das Team sprüht wahrlich vor Ideen. Am 23. Juli ist wieder ein offener Workshop für alle interessierten Bürger geplant. Zunächst soll der „Istzustand“ analysiert und darüber gesprochen werden, was in den kommenden Monaten alles auf die Beine gestellt werden kann.

Nun soll so bald wie möglich ein Familienbesuchsprogramm an den Start gehen. Familien mit Neugeborenen wird ein Willkommensbesuch abgestattet. Silke Schlageter und Jana Weis erhoffen sich von der Aktion, dass das Familienzentrum dadurch in der Bürgerschaft bekannter wird. Um auch im Sommer ein Angebot für Familien anbieten zu können, sollen die Sommerferien im Familienzentrum verkürzt werden. Für Wehrer Mamis wird die WhatsApp-Gruppe „Flohmarkt“ weitergeführt. Für Silke Schlageter und Jana Weis ist es wichtig, den Kontakt mit anderen Wehrer Vereinen zu vertiefen. Eine Kooperation ist gerne erwünscht. Eine Sorge jedoch treibt das Vorstandsteam im Hintergrund um: ein möglicher neuer Lockdown im Herbst könnte das Familienzentrum erneut ausbremsen.