Wehr – Regelmäßig finden Treffen der Unternehmer unter dem Organisationsdach der Wirtschaftsregion Südwest statt. Der Kooperationsverband aus Kommunen, staatlichen Institutionen wie die Handwerkskammern, die IHK und die Duale Hochschule Lörrach sowie einzelnen Unternehmen in staatlichem Eigentum wie die Badenova, der Energiedienst oder die Sparkassen koordinieren dabei die Wirtschaftsförderung in den beiden Landkreisen Waldshut und Lörrach. Am Montagabend fand das Beratungsangebot der Wirtschaftsregion Südwest in der Kantine der Rota Yokogawa einen großen Zuspruch. Von Handwerkern bis zum mittelständischen Unternehmen kamen Vertreter der Betriebe zu dem Treffen.

Die 43 Gesellschafter der Wirtschaftsregion Südwest bieten Unterstützung an. Deren Geschäftsführer Alexander Maas hob in seinen Eingangsworten den konstruktiven Austausch untereinander hervor. „Das Networking ist wichtiger denn je“, ein Teilen von Wissen und Kenntnissen habe sich zum Renner bei den Unternehmertreffen entwickelt, so Maas. Mit kleineren Treffen in den Gesellschafterkommunen Wehr, Bad Säckingen und Murg könne „mit kurzen geballten Infos einiges an Unterstützung geboten werden“, sagte Bürgermeister Michael Thater in seinem Grußwort.

Frank Schramm begrüßte als Geschäftsführer der Rota Yokogawa die Besucher in seinen Räumen mit einem Beitrag über die Infrastrukturlücken in der Region. Die bürokratische Regulierungsdichte, das Fehlen von preiswertem Strom sowie das Fehlen einer offeneren Sicht zum technischen Fortschritt in der Gesellschaft, prangerte Schramm ebenso an. Und es kam zu den Ausführungen kein Widerspruch aus der Teilnehmerrunde. Maas lenkte dann die Aufmerksamkeit wieder auf das eigentliche Thema – der Informationen über Beratungsangebote.

Sechs Referenten informierten in Kurz-Präsentationen über die Angebote der Wirtschaftsförderer. Alexander Wunderle startete mit dem Konzept der „Brückenbauer hin zu den Hochschulen“. Die Vernetzung funktioniere, eine Zusammenarbeit bringe über die Beratung die regionale Entwicklung voran, schilderte Wunderle die Erfahrungen aus der alltäglichen Zusammenarbeit. Bei Innovationen und Nachhaltigkeit seien weitere Potentiale noch nicht genügend ausgeschöpft.

Michael Heim verdeutlichte dies in seinem Beitrag an Beispielen der Ressourceneffizienz-Checks. Die kostenlosen Betriebsbesuche zeigen regelmäßig Lücken bei der Energie- wie auch Materialeffizienz auf. Ebenso seien mit einer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie die neuen Recyclingmodelle passgenau zu den betrieblichen Verbesserungspotentialen machbar. Heim ging dabei intensiv auf die deutsche Förderlandschaft ein. Rolf Albiez von der Sparkasse Hochrhein verdeutlichte für einige Unternehmer beim Treffen, wie wichtig ein frühzeitiger Strukturprozess bei der Unternehmensnachfolge geworden ist.

Martina Groß vom Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit stellte die Beschäftigungsqualifizierung sowie die Anpassungsqualifizierungen in den Betrieben und deren zum Teil 100 prozentigen Förderung vor. Manche Handwerker wurde dabei sehr hellhörig, „dann hätte ich ja den LKW-Führerschein für meinen Mitarbeiter gar nicht bezahlen müssen“, war deutlich von einem Meister zu vernehmen.

Lucia Leal sprach als Leiterin der Wirtschaftsförderung im Landratsamt den aktuellen Sachstand bei der nationalen Wasserstoffstrategie an. „Der Landkreis und ganz Südbaden ist nicht im Kernnetz für Wasserstoff berücksichtig“, obwohl der Bedarf sich seit 2021 hier vervierfacht habe, so Leal. Mit eigenen Plänen werde nun der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur im Landkreis vorangetrieben, „dann können wir die Klimaziele bis 2040 erreichen“, räumte Leal ein. Ein frühzeitiges Einbinden der prognostizierten Unternehmenshandlungen sei unumgänglich.

Im Geschäftsfeld Standortpolitik der IHK Hochrhein-Bodensee thematisierte Alexander Graf die Herausforderungen am Hochrhein in einem Parforce-Ritt bei der Infrastruktur. Die Mobilfunklücken, die Netzstabilität bei den Hochspannungsleitungen, der Straßenbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke waren von Graf klar unter dem Motto „Aufbauen und Ausbauen“ eingereiht. Die Förderprogramme der Wirtschaftsregion Südwest sind allesamt beim Internetauftritt des Verbands unter www.wsw.eu hinterlegt. Ebenso die nächsten Angebote und Kurzschulungen.