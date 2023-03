Was ist Kunst? Ist Kunst erlernbar? Ab welchem Zeitpunkt darf sich ein Mensch als Künstler bezeichnen? Tiefsinnige Fragen wurden im Rahmen der Laudatio für Ivonne Brix-Sütterlin gestellt. Werke der Künstlerin aus Nordschwaben sind seit Sonntag in der Galerie des alten Schlosses in Wehr zu sehen. Die Ausstellung „Sanfte Macht – Farbenpracht“ ist die allererste Ausstellung von Brix-Sütterlin, die mit ihren Acrylmalereien, Collagen und Skulpturen ein breit gefächertes künstlerisches Repertoire unter Beweis stellt.

Wer definiert, was Kunst ist und wer Künstlerin oder Künstler ist? Der Wehrer Kulturamtsleiter Frank Wölfl konnte der Bescheidenheit von Brix-Sütterlin eine sehr sympathische Note abgewinnen. Als sie sich vor drei Jahren um eine Ausstellung ihrer Werke in Wehr bemüht habe, die wegen der Pandemie damals jedoch nicht zustande gekommen war, habe sie ihr künstlerisches Licht sehr unter den Scheffel gestellt, erinnerte sich Wölfl im Rahmen der Vernissage am Sonntag. „Ich bin eigentlich keine Künstlerin“, habe ihr kleines Understatement gelautet.

Ein Blick auf ihr Werk erlaube jedoch eine viel positivere Beurteilung, fuhr er fort. Kein Zweifel hatte Wölfl daran, dass im Werk Brix-Sütterlins Kriterien des Künstlerischen exemplarisch zum Ausdruck kämen. „Kunst hat mit Gefühl zu tun“, stellte er klar. Dieses Gefühl wiederum schaffe jene Intuition, die eine persönliche und individuelle Verarbeitung, mitunter auch eine schmerztherapeutische Ablenkung unangenehmer Lebenswirklichkeiten ermögliche. „Ein unglaublicher Lebenswille“, komme in den Werken zum Ausdruck, begeisterte sich Wölfl. Die Gäste der Ausstellung forderte er auf, sich die „positiven und schönen Sachen“ anzusehen. „Achten Sie darauf, was es mit Ihnen macht“, so Wölfl.

Die Künstlerin dankte ihrer Familien und Freunden für die Ermutigung und den Druck, den sie bekommen habe, um ihre erste Ausstellung in die Realität umzusetzen. Ihre Kunst entstehe oftmals aus dem Wunsch nach Ablenkung. Gleichzeitig sei sie auch ein Mittel „sich dem Schmerz zu stellen“. Ihre Arbeiten entstünden „ohne größere Überlegungen“, räumte sie ein. Dieser Intuition mag es auch geschuldet sein, dass die Ausstellung eine große inhaltliche Bandbreite aufweist, die Beobachtungen aus Natur und Alltag ansprechend in bildende Kunst umsetzt. „Es tut einfach gut, ein Werk fertigzustellen,“ sagte sie. Dank in besonderer Form ging an die Stadt: Ein als Collage gestaltetes Bild mit lokalen Motiven will die Künstlerin für eine Versteigerung zu wohltätigen Zwecken zur Verfügung stellen. Kulturamtsleiter Wölfl kündigte baldige Informationen darüber an, wann diese stattfindet und in welcher Form der Erlös eingesetzt wird.

Die Ausstellung „Sanfte Macht – Farbenpracht“ in der Galerie des alten Schlosses in Wehr dauert bis 16. April und ist samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.