Entzündungen an den Füßen, gebrochene Flügel, ein zerstörtes Gefieder – welche Auswirkungen die unkontrollierte Fütterung der Vögel in der Wehrabucht hat, macht sich wohl kaum einer der Spaziergänger klar. Aktuell nehme das Füttern derartige Ausmaße an, das bereits mehrere Tiere eingefangen und vom Tierarzt behandelt werden mussten, berichtet Tierschützerin Kathrin Schindler vom Schindlerhof in Beuggen. „Mir scheint, dass die Leute wenig zu tun haben und nun besonders viel füttern“, so Schindler.

Eindeutig: Mit großen Schildern wird an der Wehrabucht über das Fütterungsverbot informiert. Immer mehr Spaziergänger halten sich nicht daran, sagt Kathrin Schindler, und schaden so den Enten und Schwänen. | Bild: Julia Becker

Eine weitere Herausforderung seien die von verantwortungslosen Tierhaltern ausgesetzten Hausenten, erklärt Schindler: Diese seien an den Menschen gewöhnt und nähmen artbedingt noch leichter zu als ihre wilden Artgenossen. So musste Schindler Mitte April eine stark verfettete Hausente einfangen, die sich kaum noch bewegen konnte: „Sie wog doppelt soviel wie normal, hatte Abszesse an den Füßen und ihr Gefieder war stark geschädigt“, so Schindler. „Und trotzdem haben Menschen Chips und Getreide neben dem Tier aufgehäufelt“ – die Wut der Tierschützerin ist auch über das Telefon klar erkennbar. Die Ente konnte eingefangen werden und musste vom Tierarzt versorgt werden. Die Kosten für Behandlung und Unterbringung tragen die ehrenamtlichen Tierschützer.

Teufelskreis durch falsches Futter

Die unkontrollierte Fütterung ist ein Teufelskreis für die Tiere: Normalerweise fressen Enten Algen und Kleintiere wie Schnecken und Käfer. So nehmen sie alle wichtigen Nährstoffe auf: „Die Wehrabucht ist ein funktionierendes Ökosystem, es braucht hier gar keine Zufütterung“, erklärt Schindler. „Aber Enten haben kein Sättigungsgefühl, sie fressen immer weiter.“ Wenn Brot, Haferflocken, Mais oder Chips angeboten werden, nehmen die Tiere diese für sie ungesunde, aber leichter verfügbare Nahrung auf – „das ist wie Fast Food für die Tiere“, erklärt Schindler.

Tierschutz in der Region Der Schindlerhof in Beuggen ist eine private und nebenberufliche Initiative des Ehepaars Kathrin und Christian Schindler. Auf dem Gnadenhof leben Haustiere und zeitweise auch kranke oder verletzte Wildtiere. Der Hof ist auch eine Anlaufstelle für den Tierschutzverein Bad Säckingen. Dieser hat aktuell nur die Möglichkeit, Katzen aufzunehmen und arbeitet daher mit verschiedenen Helfer in der Region zusammen. Weitere Infos im Internet (www.schindlerhof-beuggen.de und www.tierschutz-badsaeckingen.de).

Durch das hohe Körpergewicht liegen die Tiere schwer im Wasser, das Schwimmen fällt immer schwerer. Doch im Wasser pflegen Enten mit dem Fett ihrer Bürzeldrüse das Gefieder, halten es so geschmeidig und wasserdicht. Die nun übergewichtigen Tiere wollen nicht mehr schwimmen, das Gefieder leide und werde brüchig, so Schindler.

Dazu kommen die Schäden an den Füßen durch das hohe Gewicht und den vermehrten Landaufenthalt. So sind die Tiere eine leichte Beute, so Schindler: „Erst vor wenigen Tagen musste erneut eine Ente mit gerochenem Flügel gerettet werden. Diese werden natürlich bei den Fütterungsaktionen der Leute von den Schwänen angegriffen und wenn ein Schwan zupackt, ist so ein Entenflügel schnell gebrochen.“

Mangelnde Einsicht

Dass Verbotsschilder ignoriert werden, ist auch die Erfahrung von Claudia Wößner vom Tierschutzverein Bad Säckingen. Sie und ihre Kollegen werden vom Ordnungsamt gerufen, wenn verletzte Vögel entdeckt werden. Mit dem Schindlerhof arbeite man eng zusammen, denn Nutztiere könne der Verein selbst nicht aufnehmen. Dass man den Vögeln schade, wolle keiner hören, so auch die Erfahrung von Claudia Wößner: „Wenn ich die Leute anspreche, reagieren sie zum Teil sogar aggressiv.“

Strafen drohen

Dabei droht sogar eine Ordnungsstrafe, wenn man im Naturschutzgebiet beim Füttern erwischt wird. Es scheine die Macht der Gewohnheit zu sein, dass man beim Spaziergang gerne Enten füttere, so Wößner. Eine Chance sehe sie da vor allem bei der nächsten Generation: „Kürzlich habe ich eine Mutter mit Kind beim Füttern angesprochen. Aber während das Kind neugierig war und zuhören wollte, hat die Mutter jedes Gespräch abgeblockt.“

Schon lange liege dem Tierschutzverein darum am Herzen, Informationsveranstaltungen für Kinder anzubieten. Es gebe bereits Programme und Material vom Landestierschutzverband, für eigene Jugendarbeit sei man zu knapp besetzt: „Wir suchen dringend engagierte Helfer, und wären händeringend froh, wenn das jemand in die Hand nehmen würde“, so Wößner. Kathrin Schindler bleibt nur, zu appellieren: „Füttert niemals fremde Tiere, egal ob Haustiere oder Wildtiere.“