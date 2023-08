Der aus Wehr, beziehungsweise Brennet, stammende Buchautor und Kabarettist Peter Buchenau, jetzt in Würzburg lebend, gastierte mit seiner Partnerin Marie Matthäus aus Magdeburg im rustikalen Wehrer Kulturtempel. Die Comedy-Show basiert auf dem gleichnamigen Bestseller, den Peter Buchenau mit Co-Autorin Lackerbauer 2016 herausgab und 2022 neu aufgelegt wurde. Peter Buchenau, verfasste bis dato selbst 25 Bücher.

Nach rund 1000 bundesweit überaus erfolgreich aufgeführten „Männerschupfen“-Shows, in denen das Endprodukt aus Adams geformter Rippe endlich ausführlich über die wahren Leiden des furchtbar schmerzhaften Männerschnupfens aufgeklärt wurde, wurde es Zeit für eine Fortsetzung. Nämlich Männerschnupfen 2.0, die ebenfalls wieder bundesweit zu erleben ist. Peter Buchenau spielt den leidgeplagten Männerschnupfen-Patienten, der dem Publikum aus tiefster Überzeugung erklärt, dass die armen Männer bei einem Schnupfen wesentlich stärkere Schmerzen erleiden, als Frauen bei einer Geburt. Kein Wunder, dass Peter von seiner Partnerin nicht viel Verständnis bekommt – und das Imperium (Frau) schnupft zurück.

Das Phänomen „Männerschnupfen“ ist ein Beispiel für das vermeintliche Unverständnis zwischen Männlein und Weiblein. Am Ende bringt Peter Buchenau die Höhen und Tiefen eines echten Männerschnupfens auf den Punkt. Letztendlich geht es bei „Männerschnupfen“ auch um Anerkennung. Doch das fast zweistündige Programm drehte sich nicht nur um den schnupfengeplagten Mann.

Buchenau versteht es auch mit anderen Themen die Show zu würzen. So mit der derzeit streitenden Ampel-Koalition in Berlin, die ihr Fett abbekam. Buchenaus Markenzeichen sind Lebenserfahrung und trockener Humor und seine Partnerin stand ihm pointenreich in nichts nach. Dass Frauen nie krank werden sei ein Märchen. „Ja, auch wir werden krank – gehen nur geschickter damit um“.

Oft sind es einfach Szenen aus dem wahren Leben – nur satirisch übertrieben. Die Liebhaber von Satire und Kabarett kamen jedenfalls mit dem erfolgreichen Autor und Comedien Peter Buchenau und der Kabarettistin Marie Matthäus voll auf ihre Kosten.