Eine Alternative zur Galerie und gleichzeitig ein Denkanstoß soll die Ausstellung der Wehrer Malerin Elena Romanzin im Modehaus Bär sein. Denn in Zeiten der Pandemie ist das Interesse an Unterhaltung groß, gleichzeitig kämpfen selbstständige Künstler um ihr wirtschaftliches Überleben.

Wehr Die Ortspolizei in Zeiten von Corona: „Gesunder Menschenverstand ist keine Frage des Alters“ Das könnte Sie auch interessieren

„Wenn ich ein Wort für diese Zeit finden müsste, dann wäre es Resilienz“, so die Malerin, Dozentin und Kuratorin Elena Romanzin. Im Frühjahr wurden ihre Malkurse bei der VHS abgebrochen, im Sommer wurden ihre deutschlandweit stattfindenden Malkurse zu einem losen Flickenteppich. Die für den Herbst geplante große Ausstellung „2020“ mit internationalen Künstlern in der Villa Berberich ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine große Erleichterung erreichte die Malerin kurz vor dem Gespräch: Ihre Herbstkurse bei der VHS dürfen im November fortgesetzt werden.

Schwere Zeit für Künstler

„Für viele Künstler ist es eine schwere Zeit, in der man sich neu finden muss“, so Romanzin weiter. Es mussten neue Ideen gefunden werden und Hygienekonzepte erarbeitet werden. Dazu kamen organisatorische Herausforderungen wie die langwierige Suche nach passenden Räumen für die Malkurse. „Erst sein eineinhalb Wochen ist klar, das auch das Frühjahr gesichert ist“, so Romanzin. Dabei sei Kunst in ihrer vielfältigen Form für viele eine wichtige Ablenkung während des Frühjahrs-Lockdown gewesen. „Für viele ist Kunst nicht systemrelevant, aber sie ist seelenrelevant“, so Romanzin. „Das Angebot wurde mit einer gewissen Selbstverständlichkeit angenommen. Doch dahinter stehen auch immer Menschen““ ergänzt Romanzins Partner Frank von Düsterlho.

Frauenporträts und Venedig-Ansichten

Mit dem Modehaus Bär habe man bereits in der Vergangenheit Ausstellungen angeboten, erklärt von Düsterlho. „Wir sind froh, in der aktuellen Situation unterstützen zu können“, so Sabine Wunsch vom Wehrer Traditionshaus. Die Verbindung funktioniere auf mehreren Ebenen: zuerst bietet das Schaufenster eine sichere Möglichkeit, sich an den insgesamt acht Bildern zu erfreuen. Die Werke stammen aus der Ausstellung „Neue Romantik“ und zeigen vier Frauenporträts und vier Venedig-Ansichten. Das Traumziel vieler Hochzeitsreisende, die Schönheit der jungen Frauen und die festliche Kleidung des Modehauses: „Das passt sehr gut und erinnert an schöne Momente. Gerade jetzt ist es wichtig Träume zu haben“, so Romanzin.

Die Initiative Mit der Initiative „Ohne Kunst und Kultur wird‘s still“ wollen Kunst- und Kulturschaffende mit verschiedenen Aktionen auf ihre prekäre Situation in Zeiten der Pandemie aufmerksam machen. „Rund 1,5 Millionen Jobs hängen daran – auch zum Beispiel Tontechniker oder Bühnenarbeiter“, so Frank von Düsterlho. Gerade im Kunstbereich gebe es viele Selbstständige und damit wenig Sicherheit. Auch die Überbrückungshilfen seine wegen der monatlich sehr unterschiedlichen Einnahmen nicht auf die Situation vieler Künstler zugeschnitten. Weitere Informationen im Internet (www.ohnekunstundkulturwirdsstill.de).

In der Realität ist Venedig jedoch schon lange ein Magnet des Massentourismus, Kreuzfahrtschiffe verschmutzen das Wasser und erschüttern das hölzerne Fundament der Stadt. Die in Grautönen gehaltenen venezianischen Paläste über blauem Wasser wurden vor der Pandemie gemalt – und zeigen doch den jetzigen Zustand einer Besucherattraktion ohne Besucher. Und auch die Porträts der jungen Frauen, selbstbewusst und ohne Zierrat, entstanden vor Corona. Doch erinnern sie daran, dass in diesem Jahr ein großer Teil der zusätzlichen Belastungen etwa durch Heimunterricht an den Frauen hängen blieb. Dazu setzten die Frauen mit starkem, selbstbewussten Blick einen Kontrapunkt zur steigenden häuslichen Gewalt in diesem Jahr. Zuletzt sei die Romantik damals bereits eine Flucht aus dem Alltag gewesen.