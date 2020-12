von sk

In diesen Tagen wird der Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde Wehr und Öflingen verteilt. Ein Schwerpunkt sind die Gottesdienste in der Pandemie. Die weiterhin hohen Infektionszahlen erfordern jetzt zusätzliche Anpassungen.

Wehr Öflinger Dorfladen hat doppelten Grund zum Feiern Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Freiluftgottesdienste lassen sich nicht mehr praktikabel umsetzen, deshalb werden zusätzlich Gottesdienste in der Friedenskirche in Wehr eingeplant, Plan B der Kirchengemeinde muss umgesetzt werden. Das bislang praktizierte Schutzkonzept wird weiterhin umgesetzt: Handdesinfektion am Eingang, Abstand halten, Ordner weisen den Platz an, Masken tragen während des Gottesdienstes, nicht singen. Die Weihnachtsgottesdienste wurden bislang von mehreren 100 Personen besucht.

Gottesdiensttermine Evangelische Gottesdienste in der Weihnachtszeit:

24. Dezember – Heilig Abend um 14, 16 und 22 Uhr

25. Dezember – 1. Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr

26. Dezember – 2. Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr

27. Dezember – 1. Sonntag nach Weihnachten um 10 Uhr

31. Dezember – Jahresschlussgottesdienst um 17 Uhr

Für Teilnahme an den Gottesdiensten wird um Anmeldung bis zum 22. Dezember gebeten.

Wegen der Abstandsregeln finden in der Friedenskirche nur 38 Personen Platz, wenn Familien gemeinsam kommen, etwas mehr. Deshalb ist ab dem 24. Dezember leider zu allen Gottesdiensten eine Anmeldung erforderlich, damit man auch sicher einen Platz findet. Anmeldungen sind telefonisch oder per E-Mail ab sofort möglich unter Angabe der Adresse, der Telefonnummer und des gewünschten Gottesdiensttermins. Zur Bestätigung meldet sich das Pfarramt.

Bei telefonischer Anmeldung während der Dienststunden kann auch die Anmeldung für die Gottesdienste sofort bestätigt werden oder ein Ersatztermin vorgeschlagen werden.

Das Pfarrbüro ist am Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr erreichbar unter der Telefonnummer 07762/92 89 oder per E-Mail (info@eki-wehr.de).