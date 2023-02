Nach zwei Jahren Pause lädt die Narrenzunft Wehr am Freitag und Samstag, 3. und 4. Februar, wieder zum Zunftabend in die Stadthalle ein. „Wir sind superfroh, das die Zunftabende wieder stattfinden,“ so Andrea Merte. In den letzten zwei Jahren habe man die Vorbereitungen leider jedes Mal abbrechen müssen.

„Es gibt diesmal einen speziellen Gast“, so Stefan Braun – mehr werde aber im Vorfeld nicht verraten. Das Team bestehend aus Petra Meier, Andrea Merte und Stefan Braun hat die Regie über das närrische Treiben auf der Bühne.

Heiß auf den Zunftabend

An Akteuren mangelte es trotz der längeren Auszeit nicht: „Es waren gleich viele Motivierte wieder dabei“, so Merte. Manche Akteure seien schon zehn Jahre oder länger dabei, so Merte weiter. „Alle waren ganz heiß darauf wieder Zunftabend zu machen,“ so auch Stefan Braun.

Etwas Anlauf habe es aber nach der Auszeit gebraucht, damit alles wieder reibungslos läuft. Nun sind die Proben im Endspurt und die Narren dürfen sich auf zwei gewohnt unterhaltsame Abende freuen. Los geht es jeweils um 20 Uhr mit den Einmarsch der Narrenzünfte. Schon ab 19 Uhr ist die Halle geöffnet und es kann sich wie gewohnt mit herzhaften Gerichten für den Abend gestärkt werden.

In diesem Jahr feiern die Dröschflegel ihr 55. Jubiläum und werden den Einstieg zum Programm geben. Für den musikalischen Rahmen sorgt wieder Ueli‘s Family Band. Am Freitag wirten die Maroni, am Samstag die Leisechlimmer. Restkarten sind noch bei Radsport Büche erhältlich.

