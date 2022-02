von Denis Schimak

Kalendarisch korrekt und unbeirrbar von jedweden Krisen hat sie gerade begonnen, die sogenannte fünfte Jahreszeit. Doch Corona hat der Narretei zum wiederholten Mal einen gehörigen Strich durch die Rechnung macht. Die Wälder aus dem Wehrer Ortsteil Klosterhof wollten ihren Brauch jedoch nicht aufgeben und stellten am Samstag zum 53. Mal den Narrenbaum als das Wahrzeichen der Wehrer Fasnacht vor dem Rathaus.

Statt mit einem Umzug auf einem eigenen Wagen wurde der Baum in diesem Jahr von den Wäldern einfach geschultert und in die Stadt getragen. | Bild: Günter Kramer

Allerdings ist die Symbolwirkung des Wehrer Narrenbaumes in diesem Jahr in mehrfacher Hinsicht zu deuten. Normalerweise würde eine vitale und vor Kraft strotzende Weißtanne aus dem Flienkener Hölzle den Rathausplatz schmücken. Dieses Jahr jedoch wurde eine von den Trockenperioden der vergangenen Jahre geschwächte und schließlich vom Borkenkäfer zum Absterben gebrachte Fichte als Narrenbaum ausgewählt, gefällt, geschmückt und sodann unter dem prüfenden Blick von Bürgermeister Michael Thater sowie Abordnungen aller Zünfte und dem Vorstand der Narrenzunft Wehr unter Einhaltung der Hygieneregeln coronakonform gestellt.

Borkenkäfer, Klimawandel und Trockenstress: Dem Narrenbaum sieht man die Krisen der Welt deutlich an. | Bild: Günter Kramer

Den Chlosterhöfner Wäldern ist es wichtig, dass mit dem diesjährigen Narrenbaum der Blick bewusst auch auf all die anderen Krisen gerichtet wird, die die Welt im Griff haben. Erwähnt seien an dieser Stelle namentlich die gesellschaftspolitischen Spannungen im Fahrwasser der derzeit zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie geltenden Beschränkungen, die einem die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Darüber hinaus werden die Folgen des Klimawandels die Menschheit über die aktuelle Pandemie hinaus weltweit auf Jahre fordern. Als wären dies nicht schon genug Probleme, die es gemeinschaftlich zu bewältigen gäbe, nehmen die geopolitischen Spannungen quasi von Tag zu Tag an Intensität zu. Aus diesen Gründen haben die Wälder den Narrenbaum mit einem Motto aus der Feder des Wälderpoeten Charly Senn versehen: „Lousig, lousig, lousig isch die Zit, un wenn die Zit it lousig wär, dann hätt‘ ma nämlich Fasnacht z‘Wehr“.

Lousige Ziite: Das Motto von Wälder-Poet Charly Senn. | Bild: Günter Kramer

Doch die Fasnacht wäre nicht die Fasnacht und die Wälder auch nicht die Wälder, wenn am Ende des Tages das Glas nicht halb leer, sondern stets halb voll wäre. Im Sinne dieser positiven Grundeinstellung werden die Chlosterhöfner Wälder im Frühjahr dieses Jahres 100 Weißtannen im Stadtwald im Flienkener Hölzle pflanzen, um auch in Zukunft einen gesunden, vitalen und kräftigen Narrenbaum fällen und als Symbol der Wehrer Fasnacht präsentieren zu können.