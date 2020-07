Die Tierklinik in der Brunnmattstraße ist auf der Suche nach einem neuen Standort fündig geworden. Wie Bürgermeister Michael Thater bekannt gab, hat die Stadt der Tierklinik ein rund 10000 Quadratmeter großes Gewerbegrundstück Gewann Rossmatt/Bleuelmatt verkauft. Das Grundstück liegt damit nur einen Steinwurf entfernt vom bisherigen Standort – auf der anderen Seite der Öflinger Straße. Die Tierklinik gehört seit knapp zwei Jahren zur bundesweit agierenden Altano-Gruppe und wird seitdem als „Tierärztliches Kompetenzzentrum Wehr Altano GmbH“ geführt.

Außerdem werden sich zwei auswärtige Unternehmen in Wehr niederlassen, die entsprechenden Grundstücke seien bereits verkauft worden. An das Transportunternehmen Sara Transporte mit Sitz in Waldshut und im Schweizer Würenlingen wurde ein Grundstück von 6300 Quadratmetern für Lager und Büroräume verkauft. Die Firma Crest Supply aus Kandern habe ein Grundstück von 1000 Quadratmetern erworben. Das Unternehmen bietet mobile Toilettenhäuser an.