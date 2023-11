Wegen Corona-Abstinenz mussten die Freunde von Akonima drei Jahre auf die neue Show warten. Jetzt endlich konnte die Formation wieder vor ihr Publikum treten. Und das noch besser, wirksamer und überzeugender als zuvor. Es war eine umjubelte Performance, die die Musiker und Musikerinnen auf der Wehrer Stadthallenbühne boten.

Unverzichtbar beim Rockkonzert, die Gitarristen im Akonima-Ensemble. | Bild: Marianne Bader

Die Begeisterung galt in erster Linie den Hauptakteuren des Abends, dem Akkordeon-Ensemble sowie den Gastakteuren. Großer Beifall und Anerkennung gehörte aber auch dem Nachwuchs-Ensemble des Akkordeonvereines Wehr, den Akonima-Kids. Es war insgesamt ein perfekt inszeniertes Konzert, das die vielen Besucher zu hören bekamen. Alle Interpreten imponierten mit großer Musikalität und einer mitreißenden Bühnen-Show.

Stargast beim Rockkonzert von Akonima: Der Sänger Tom Croel. | Bild: Marianne Bader

Akkordeon-Verein Der Verein wurde im Jahr 1930 gegründet. Es ist heute ein moderner Verein, der traditionelle mit moderner Akkordeonmusik vereint. Neben dem Hauptorchester Akonima gibt es ein Jugendorchester und das Orchester „Soundmix“. Wert wird auf die Ausbildung an den Instrumenten Akkordeon, Klavier und Keyboard gelegt. Das Übungslokal befindet sich im Untergeschoss des Kindergartens Klostermatt im Bärenfelsweg in Wehr. Vorsitzender: Markus Reif, E-Mail: info@akkordeonverein-wehr.de

Voll konzentriert bei der Sache auch diese Jungmusikerin. Bild: Marianne Bader

Seit 2010 lockt inzwischen Akonima gegen Jahresende in die Stadthalle. In diesem Jahr bereits zum zehnten Male. Jedes Mal konnte vor vollem Hause musiziert werden. Mit seiner Mischung aus Rock, Balladen und Shanty begeisterte das in schwarz-rot gekleidete Orchester auch diesmal das dicht gedrängte Publikum. Wie alle Akonima-Auftritte davor bestach der Abend mit beeindruckender Lichtshow und Nebeleffekten.

Ein guter Nachwuchs wächst in den Akonima-Kids heran. Bild: Marianne Bader

Gleich mit Vollgas beim Eröffnungsstück „Stop“ von Sam Brown hauten die Musiker in die Tasten, im Hintergrund mit Drums, Percussion, Gitarre und Bass untermalt. Die zur festen Besetzung gehörende Sängerin Nicole Kropf sang selbstbewusst und kraftvoll den rockigen Song. Ein erster Vorgeschmack auf das, was das Publikum in den nächsten Stunden erwartete: flotte, fetzige und leidenschaftlich gespielte Musik, Traditionelles und Neues, Bekanntes und gern Gehörtes.

Cesar Bariell, Meister an den Percussions. Bild: Marianne Bader

Mit dem „Tango pour Claude“, einem Werk von Vie Violence, brillierte Vadim Fedorov, ein Virtuose auf dem Akkordeon und zugleich Leiter und Mitspieler des Ensembles, gemeinsam mit Markus Reif auf dem E-Bass.

Akonima-Rockorchester des Akkordeon-Vereins. Bild: Marianne Bader

Bon Jovi vertreten mit den Klassikern „It‘s my life“ und „Bed of Roses“ – wiederum stimmgewaltig interpretiert von Sängerin Nicole Kropf – heizten der Atmosphäre gewaltig ein. Es wurde mitgesungen, geklatscht und zum Beifall gejubelt. „Wellerman“, ein Walfischfängerlied aus Neuseeland, beschloss den stimmungsvollen Konzertblock.

Vadim Fedorov, Virtuose auf dem Akkordeon sowie Leiter und Mitspieler des Ensembles. Bild: Marianne Bader

Nach der Pause kündigte Moderator Uli Meier, der wortgewandt, launig und informativ durch die Vortragsfolge führte, die jüngsten Akkordeonspieler an. Neun Mädchen und Buben hielten mit ihrer Ausbilderin Donata Grande Einzug auf das Podium. Obwohl manche erst seit wenigen Monaten am Unterricht teilnehmen, musizierten sie auf ihren Mini-Akkordeons und Keyboads ihre kleinen Musikstücke rhythmisch einwandfrei.

Das Akonima-Rock-Ensemble mit Moderator Uli Meier. Bild: Marianne Bader

Als Highlight für den zweiten Programmblock konnte Akonima den bekannten Rocksänger Tom Croèl aus Bayern gewinnen. Croèl ist Sänger, Texter und Komponist und auf vielen Bühnen zu hören.

Sängerin Nicole Kropf – eine starke Stimme beim Akonima-Rockkonzert. Bild: Marianne Bader

Mit Led Zeppelins Song „Stairway to Heaven“ brachte er mit seiner markanten Stimme den Rocktempel zum Beben. Auch das Santiano-Medley mit „Frei wie der Wind“ und „Santiano“ traf genau den Geschmack des Publikums. Ein Glanzstück war auch die Soloeinlage von Drummer Andreas Kraml am Schlagzeug und Cesar Bariell an den Percussions. Ohne Zugabe kein Rockkonzert, also gab es noch mit „Gott muss ein Seemann sein“ und „I feel lucky“ weitere Songs obendrauf.