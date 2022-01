Voll im Zeitplan liegen die Bauarbeiten beim neuen Kindergarten Seeboden – im Bild rechts oben zu erkennen. Längst hat der Innenausbau begonnen, so dass einer Einweihung im kommenden Kindergartenjahr kaum noch etwas im Wege steht. Vor genau zwei Jahren, in den frühen Morgenstunden des 7. Januar 2020, brannte der Kindergarten vollständig ab. Mittlerweile sind davon keine Spuren mehr zu sehen. Der zweistöckige Neubau komplettiert das Schul- und Bildungszentrum auf der Zelg, zu dem neben der Realschule, auch die Grundschule an der Wehra sowie die Kindertagesstätte Zelg gehören. Bild: Erich Meyer

