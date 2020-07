von Gerd Leutenecker

Das alljährliche Kinderfest „Sagenhafter Freitag“ musste ausfallen. Nichtsdestotrotz hat das Kulturamt der Stadt einen Malwettbewerb „Mal was Sagenhaftes“ in Zusammenarbeit mit der Volksbank Rhein-Wehra initiiert. Am Freitagnachmittag sind die Preisträger prämiert worden. Aus mehr als 70 eingereichten Gemälden sind drei Preise vergeben worden. Einen Sonderpreis ist dem vierjährigen Kindergartenkind Alejandro Wassmer überreicht worden.

Inspiriert vom Sagenpfad am Schlössle und den einstmals installierten Hardmännlein am Humbel sollten die Kinder vor Ort in die Welt der Sagen eintauchen können. Die Wehrer Welt der Sagen, der örtliche Bezug, wird allseits gepflegt. Inge Hemberger hatte seit Jahren die Führungen auf dem Wehratal-Erlebnispfad durchgeführt. Ihr oblag auch am Freitag die Federführung, wenn es um die Erklärungen und sagenhaften Geschichten ging. Jungfrauen, Ritter, Müller und Zwerge, die Geister und natürlich durfte dabei Walther von Klingen nicht fehlen – Sagen des Wehratals konnten die Kinder für ihre Werke inspirieren. Der Maler Willi Raiber und die textlichen Aufbereitungen von Reinhard Valenta hatten Vorarbeit geleistet, wie Hemberger ausführte. Der Maßstab für die Bewertung der Bilder war somit schon höher gelegt.

Carina Wanowski vom Kulturamt sorgte gleich am Anfang der Preisauszeichnung in den Räumen der Volksbank in der Hauptstraße für eine angenehme Atmosphäre für die Kinder. „Eure Bilder haben uns besonders gefallen“ und schon waren die zahlreichen Kinder interessiert. Die Vorgaben waren sagenhaft orientiert. Ein Erdmännlein oder Hardmännlein sollte einen Sack voller Münzen tragen. Somit konnte die Kreativität der Kinder recht breit gefächert ausfallen. Ob mit Wasserfarben, Buntstiften oder Wachsmalstiften gemalt wurde, im Ergebnis kamen bunte Bilder mit glänzenden Effekten zum Vorschein. Für die Filialleiterin der Volksbank, Carola Mülhaupt, eine schöne Abwechslung, schließlich werden die Bilder noch bis zum 7. August in den Räumen ausgestellt sein.

Katharina Krödel hat ein Nachtbild mit Sternenhimmel bei Vollmond und einem grabenden Erdmännlein samt Sack gemalt – den ersten Platz hat die Siebenjährige klar gewonnen. Die Zweitplatzierte Leana Brkinjac hatte sich auf eine Höhlenbehausung eines Erdmännleins konzentriert. Nelly Rovenski rückte den goldenen Sack gleichgewichtig zur Sagengestalt in den Mittelpunkt ihres Bildes. Für Alejandro standen die Sagenmännlein im Mittelpunkt seines Bildes. Alle Kinder haben von der Volksbank ein Kinderkonto mit einem Startguthaben geschenkt bekommen.