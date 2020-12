von sk

Nach den von Landes- und Bundesregierung angeordneten Einschränkungen des öffentlichen Lebens schränkt nun auch die Wehrer Stadtverwaltung den öffentlichen Publikumsverkehr stark ein: Um die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu unterstützen werden die Rathäuser in Wehr und Öflingen (einschließlich Bürgerbüro und Mediathek) in der Zeit von Montag, 21. Dezember, bis zum 10. Januar 2021 für den gesamten Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Die Stadtverwaltung wird aber einen Notdienst ermöglichen und in Notfällen für die Bürger telefonisch über die Zentrale 07762/808-222 oder über das Bürgerbüro 07762/808-444 oder per E-Mail über „stadt@wehr.de“ erreichbar sein.

Die Schulen und Kindergärten werden ab sofort bis zum 10. Januar 2021 grundsätzlich geschlossen sein. In den Wehrer Kindergärten und für Schülerinnen und Schüler bis zur 7. Klasse wurde eine Notbetreuung zu den regulären Öffnungszeiten eingerichtet. Diese richtet sich an Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Auch Kinder, für deren Kindeswohl Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung. Die Notgruppen sind in den Kindergärten Bündtenfeld, Kita Zelg, Seeboden, St. Elisabeth und Klostermatt sowie an allen drei Wehrer Schulen eingerichtet.