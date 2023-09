Das Wehrer Kavernenkraftwerk kann mehrere Monate lang keinen Strom erzeugen. Wie das Schluchseewerk mitteilt, wurde ein schwerwiegender Schaden in einem Druckstollen festgestellt, der das Hornbergbecken mit den Maschinen in der Wehrer Kaverne verbindet.

Kies vor den Maschinen im Pumpspeicherkraftwerk Wehr war für das Schluchsweewerk vor einigen Wochen das eindeutige Indiz dafür, dass etwas nicht stimmen konnte: Tatsächlich wurde eine Schadstelle im sogenannten Druckstollen zwischen Hornbergbecken und Kraftwerk gefunden. Deren Reparatur – so die zwischenzeitliche Erkenntnis – wird voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Schaden kommt überraschend

„Starke Drücke und Kräfte beanspruchen den Druckstollen des Kraftwerks Wehr nun schon seit fast 50 Jahren. Dennoch überraschte der jetzt aufgetretene Schaden die Ingenieure und Experten der Schluchseewerk AG, denn vor allem die besonders belasteten Teile sind auf größtmögliche Festigkeit ausgelegt“, teilt das Schluchseewerk mit.

Das Kavernenkraftwerk Das Pumpspeicherwerk Wehr zählt mit einer maximalen Leistung von 910 Megawatt zu den leistungsfähigsten Anlagen Deutschlands. Das Fassungsvermögen der beiden Speicherbecken liegt bei etwa 4,4 Millionen Kubikmetern. Der maximale Durchfluss durch den 1385 Meter langen Druckstollen beträgt 180 Kubikmeter Wasser pro Sekunde bei Generator- und 144 Kubikmeter pro Sekunde bei Pumpbetrieb.

Inzwischen stehe aber fest: Offensichtlich haben Auswaschungen hinter der Stahlpanzerung, die den Druckschacht schützt, Teile des dort erforderlichen Betons schon während der Bauphase in den 70er Jahren ausgewaschen. Damit muss die zunächst vorgesehene einfache Reparatur der Schadstelle einer umfangreicheren Überprüfung und Bearbeitung weichen, um mögliche künftige Vorkommnisse dieser Art auszuschließen.

Bleibt Vorstand der Schluchseewerk AG: Nicolaus Römer. | Bild: Schluchseewerk AG

Reparatur dauert mehrere Monate

Entsprechend wird sich die Dauer der Arbeiten von zunächst angenommenen wenigen Wochen auf mehrere Monate ausdehnen. Die im Druckstollen mit erforderlichen Maschinen nur schwer erreichbare Position macht nähere Untersuchungen und Ausbesserungen besonders knifflig, aber: zwischenzeitlich liegt ein Konzept vor, das durch die Fachteams der Schluchseewerk AG umgesetzt wird. „Nach aktueller Schätzung kann das Pumpspeicherkraftwerk Wehr im kommenden Februar wieder in Betrieb genommen werden“, so Peter Steinbeck, Pressesprecher des Schluchseewerks.

Kraftwerksrevision In den vergangenen Jahren investierte das Schluchseewerk viel in die Revision des fast 50 Jahre alten Kraftwerks: Von 2008 bis 2012 wurde bereits mit dem Hornbergbecken in Herrischried der obere Teil saniert und auch die Generatoren einer Revision unterzogen. 2021 wurden die technischen Bauwerke des Wehrabeckens einschließlich des Staudamms instand gesetzt und dafür das Becken komplett entleert. Weil dabei einige Mängel bei der Abdichtung des Dammes und einiger Stollen auftraten, musste im Juni 2023 für Nacharbeiten das Kraftwerk für einige Wochen vom Netz gehen.

Nun sorgt eine sorgsame Verlagerung von Wasser aus dem Oberbecken (Hornbergbecken) für eine Erhöhung des aktuell relativ niedrigen Wasserstands im Wehrabecken, um den dortigen Lebewesen genügend Raum zu geben.

„So unverzichtbar das Kraftwerk Wehr für die Energieversorgung in Deutschland und für unser Unternehmen ist, so verantwortungsvoll gehen wir jetzt mit der Instandsetzung und den Reparaturarbeiten um. Es gilt, das Kraftwerk wieder für dauerhaften Betrieb fit zu machen“, erläutert Technikvorstand Nicolaus Römer und ergänzt: „Wir haben dafür die Expertise und erstklassige Fachleute, was die Umsetzung beschleunigt. Aber dennoch braucht alles seine Zeit“.