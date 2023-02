Mit herrlich bissigem Humor, vielen Tanzeinlagen und jeder Menge guter Laune wurden am Wochenende die beiden Wehrer Zunftabende gefeiert. Als Überraschungsgast war Uli Meier dabei – statt wie üblich in Öflingen verzauberte das Fasnachtsurgestein diesmal die Wehrer Narren.

Eingeladen: Aus Öflingen kam Uli Meier (links) als Überraschungsgast zum Zunftabend. Zusammen mit Stefan Braun gab es Zaubertricks und datenschutzrechtliche Herausforderungen bei der Pizzabestellung. | Bild: Julia Becker

Auch wenn der erste Zunftabend nach zwei Jahren Durststrecke mit rund 300 Gästen am Freitag nicht ganz ausverkauft war – der guten Stimmung tat das keinen Abbruch.

Aufgereiht: Zusammenhalt wird groß bei den Narrenzünften groß geschrieben. In den letzten zwei Jahren wurde getanzt statt auf dem Zunftabend gefeiert – auch daran erinnerte man sich am Wochenende nochmal. | Bild: Julia Becker

Dank der Stammmusiker und Stimmungsprofis von Ueli‘s Familyband hatte man sich bereits in Hochstimmung geschunkelt als Zunfträtin Petra Meier um 20 Uhr den Startschuss für das bunte Treiben auf der Bühne gab.

Wehrer Zunftabend Video: Julia Becker

Versammelt: Zunfträtin Petra Meier stellte beim traditionellen Einmarsch die Wehrer Narrenzünfte vor. | Bild: Julia Becker

Nach dem traditionellen Einzug der Narrenzünfte gehörte die Bühne dann den Dröschflegeln. Seit 55 Jahren gibt es die aus einer Enkendorfer Laienspielgruppe entstandene Zunft bereits, so der als Narrenelf verkleidete Moderator Stefan Braun.

Wehrer Zunftabend 2 Video: Julia Becker

Tanz statt Schauspiel gab es aber von den Jubilaren. Die Darbietung der leicht bekleideten männlichen Zunftmitglieder sorgte für spontane Begeisterungsrufe aus dem Publikum und nach dem zweiten Tanz im Häs wurde ein Nachschlag verlangt.

Jubiläum: Die Dröschflegel feiern in diesem Jahr ihren 55. Geburtstag. | Bild: Julia Becker

Neben den gelungene Tanzeinlagen lag der Fokus des fast vierstündigen Programms auf durchaus bissigem Humor mit viel Heimatliebe. In zwei Jahren war schließlich viel passiert und so wurde kräftig ausgeteilt.

Ausgeputzt: Andrea Marte (links) und Petra Meier stehen insgesamt schon seit 34 Jahren auf der Bühne. Am Wochenende kehrten die beiden als Putzfrauen allerhand zu den Immobilien im „Tal des Todes“ hervor. | Bild: Julia Becker

Von der Verkehrssituation über Baustellen bis hin zum Leerstand von Geschäftsimmobilien im „Tal des Todes“ bekamen Bürgermeister und Gemeinderäte einiges um die Ohren – sehr zur Freude des Publikums.

Unterhalten: Die Gemeinderäte und Bürgermeister Michael Thater (rechts) mussten sich einiges anhören und hat trotzdem viel zu Lachen. | Bild: Julia Becker

Das Brennet-Areal mit seiner anspruchsvollen Ausfahrt wurde diskutiert, ebenso das „Wehrer Ladenkarussell“ bei dem Ärzte und Geschäfte aktuell ihre Plätze wechseln. Und warum bitteschön gibt es noch kein eigenes Wehrer Autokennzeichen?

Moderiert: Stefan Braun führte mit wechselnden Kostümen durch den Abend und hatte mit dem Wehrer Kennzeichen gleich noch einen Arbeitsauftrag für Bürgermeister und Gemeinderat dabei. | Bild: Julia Becker

Ein bisschen Schnitzelbank war auch dabei, wenn etwa das Parkverhalten der Bürgermeistergattin oder der Motorsägekurs von Stadträtin Martina Meyer mit Augenzwinkern ausdiskutiert wurde. Seitenhiebe auf die vermeintlich typischen Eigenheiten der Enkendörfler und Öflinger durften natürlich auch nicht fehlen.

Festgetanzt: Mit beiden Füßen fest am Boden unterhielten Albert Hilbold, Iris Primeßning, Patrick Ebner und Anna Marte (von links) mit einer besondere Tanzvorführung. | Bild: Julia Becker

Über die abenteuerliche Autofahrt eines Wehrer Knöllelischriebers ließen sich die vier Herren von Onkel Waldemars Zupfkapelle schließlich genüsslich aus und legten mit einem Song zum „auf den Tisch hauen“ nochmal kräftig nach.

Wehrer Zunftabend Video: Julia Becker

Getratscht: Auf den Brennet-Parkplatz tratschen Irina Bühler, Anna Meier und Veronika Matt (von links) und träumen von romantischen Abenteuern an der Fleischtheke. | Bild: Julia Becker

Die Akteure „Gleis 3“: Tabea Stratz, Lorena Brigante, Iris Primeßig, Andreas Kramer.

„Uffe‘m Parkplatz“: Irina Bühler, Veronika Matt, Anna Meier.

„Fahrschule“: Patrick Ebner, Julian Fricker.

„Tenöre“: Anna Marte, Iris Primeßnig, Albert Hilbold, Patrick Ebner.

„Putzfrauen“: Andrea Marte, Petra Meier.

„Onkel Waldemar“: Rene Potthin, Christian Abel, Frank Ücker, Kai Giesen.

„Zauberer und Pizzabestellung“: Stefan Braun, Uli Meier.

„Tanzgruppe Iris Jäger“: Susi Sturm, Yvonne Brüderle, Ina Leneschmidt, Lisa Rotzler, Sarah Wolfer, Stefanie Rago, Leonie Bühler, Sophie Bühler, Chiara Klemm

„Jubiläumszunft“: Dröschflegelzunft; Text: Julian Fricker, Tanz: Tiziana Marino-Brigante.

„Schlussnummer“: Zehn Zünfte der Narrenzunft Wehr; einstudiert von Sarah Schaffner und Tiziana Marino-Brigante.

Moderation: Stefan Braun.

Kulissenbau und Malerei: Patrick Ebner und andere.

Bühnenpersonal: Kilian Bühler, Sepp Amthor, Fabian Meroth.

Mikrofon: Alex Herrgott, Licht- und Tontechnik: 2M Event und Technik Bad Homburg; Kai Schmied, Norbert Nägele. Souffleuse: Conny Meroth Maske; Anetta Stratz, Domenica Munno. Hallendekoration: Hexenzunft. Bewirtung: Maronizunft (Freitag), Leisechlimmerzunft (Samstag). Festwirte: Klaus Klöpping, Norbert Mülhaupt, Norbert Nägele.

Musik: Ueli‘s Familyband.

Regie: Stefan Braun, Andrea Marte, Petra Meier.

Wehrer Zunftabend Video: Julia Becker

Bei aller herzhaft-fröhlichen Stichelei blieb man doch versöhnlich. In der Heimat sei es doch eh am schönsten und mit dem Lied „Ich bin ein Dorfkind“ der fränkischen Partyband Dorfrocker und „Mein Heimatkaff“ der Brasspop-Band Querbeat wurde das auch ausgiebig zelebriert. Und auch Onkel Waldemars Zupfkapelle entdeckten in ihren „25-G-Song“ ein paar schöne Seiten des Wehratals.

Mehr Bilder zum Zunftabend gibt es hier.

Laufenburg Einmal Narro – immer Narro! Narro-Altfischerzunft ehrt die Initiatoren der Städtlefasnacht Das könnte Sie auch interessieren

Fasnacht 2023: So feiern die Narren am Hochrhein und im Südschwarzwald

Waldshut und Tiengen:Heringsessen, Kappenabende, HoorigeMess und Fasnachtsverbrennung – Waldshut und Tiengen feiern Fasnacht wie vor Corona!

Bad Säckingen:Narrenspiegel, Wäldertag und Wiiberfasnacht: In Bad Säckingen ist die Fasnacht 2023 zurück!

Laufenburg:Von Tschättermusik bis Böögverbrennung: Alle wollen zur Fasnacht 2023 nach Laufenburg

Lauchringen, Wutöschingen, Eggingen, Stühlingen, Klettgau, Dettighofen, Jestetten, Lottstetten, Küssaberg und Hohentengen sind bereit: So wollen die Narren im östlichen Landkreis Waldshut Fasnacht feiern.

Weilheim, Höchenschwand, Häusern, Ühlingen-Birkendorf, Grafenhausen, St. Blasien und Dachsberg sind bereit! So feiern die Narren im nördlichen Landkreis Waldshut 2023 Fasnacht.

Wehr, Öflingen, Rickenbach, Görwihl, Murg, Herrischried, Hasel, Dogern, Albbruck und Todtmoos sind startklar! Hier die große Übersicht über die Termine der Fasnacht 2023 im westlichen Landkreis vom Narrenbaumstellen bis zur Verbrennung.

Und hier der Überblick über die Fasnachtstermine 2023 im Schwarzwald und am Bodensee