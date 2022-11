Motto für die Saison 2023 wird am 11.11. feierlich verkündet. Zunft erwartet Ablauf ohne Corona-Einschränkungen.

Das Fasnachtsmotto für die Saison 2023 in Wehr ist verkündet – „Ob chlei, ob groß, ob dick oder dünn, d Fasnacht isch öbbis was alli verstönn!“ Charly Frey von der Narrenzunft Wehr hat beim traditionellen 11.11. in der Stadthalle