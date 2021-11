von Michael Gottstein

Auch beim zweiten Anlauf konnte der Männerchor Wehr keine Jungsinggruppe ins Leben rufen. Wie bereits Anfang Oktober, so waren auch am vergangenen Samstag keine Interessenten in die Stadthalle gekommen. „Das ist natürlich schade, aber es war den Versuch wert“, meinte Dirigentin Claudia Moser. Zu Pessimismus bestehe kein Grund, denn „der Männerchor hat noch genügend Mitglieder, um schöne Programme aufführen zu können.“

Genau dies wird der Traditionsverein, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, auch tun. Gemeinsam mit dem nur ein Jahr jüngeren Gesangverein Hotzenwald aus Rickenbach wird er im kommenden Jahr ein Jubiläumskonzert in Wehr und in Rickenbach geben. Erfahrungsgemäß kann sich der Chor über gut besuchte Konzerte und ein treues Publikum freuen, und Claudia Moser hofft auf Werbeeffekte durch einen gelungenen Abend: „Auf den Programmzetteln werden wir Beitrittserklärungen abdrucken.“

Trotz aller Bemühungen um Nachwuchs lässt sich nicht leugnen, dass viele Männerchöre (wie auch andere Vereine) in einer schwierigen Situation sind: Der Chorverband Hochrhein zählt in seiner aktuellen Statistik 27 Männerchöre auf – die Männerchöre Wallbach und Öflingen sind darin nicht mehr enthalten, den Wehrer „Liederkranz“ gibt es schon lange nicht mehr, und auch der Kirchenchor Öflingen-Schwörstadt wurde vor einigen Jahren aufgelöst. Aber immerhin werden zwölf Kinder- und Jugendchöre aufgeführt, darunter mit dem Tal- und Zelgschulchor gleich zwei Ensembles aus Wehr. Auch der Badische Chorverband nimmt die Kinder- und Jugendarbeit sehr ernst. „Aktuell singen regelmäßig nahezu 12000 Kinder und Jugendliche in den über 400 Chören“, heißt es auf der Internetseite. Und es gibt eine bundesweite Initiative des Deutschen Chorverbandes, um Kindergärten darin zu bestärken, das gemeinsame Singen in ihrer täglichen Arbeit zu verankern. Schließlich bietet der „Badische Jugendchor“ begabten Sängern im Alter zwischen 16 und 27 Jahren eine Plattform für anspruchsvolles Musizieren.

Das Interesse am Gesang scheint also durchaus vorhanden, aber für die Männerchöre stellt sich die Frage, wie sie sich in dem breiten Angebot zwischen sehr ambitionierten Chören und kurzlebigen Projektchören positionieren sollen. Claudia Moser sieht eine besondere Herausforderung in dem Brüchig-Werden der traditionellen, auf die eigene Gemeinde konzentrierten Lebensweise. „Früher sang man im Schulchor, trat dann in relativ jungen Jahren einem Verein bei und blieb diesem sehr lange treu.“ Heute gehen viele junge Leute nach der Schule in die Großstadt zur Ausbildung, und bei Weitem nicht alle kehren zurück. „Es gibt auch die Tendenz, dass man sich nicht langfristig binden will“, so Claudia Moser. Auch die vielen Freizeitangebote, vor allem das Internet, seien eine Konkurrenz für die Singgemeinschaften. Entmutigen lassen will sich die engagierte Dirigentin jedenfalls nicht: „Wir werden weiterhin die Kooperation mit Schulen suchen und Menschen ansprechen, vor allem solche, die langfristig in Wehr ansässig sind.“ Und sie ist gerne bereit, in ihrer Programmgestaltung auf die Wünsche neuer Mitglieder einzugehen. „Es ist zwar schwierig, und nicht jeder Versuch ist erfolgreich, aber wir werden weiterhin diesen Weg beschreiten.“