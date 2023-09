Wehr – Zwei Größen des Literaturbetriebs und eine junge Schweizer Autorin werden bei den zwölften Wehrer Literaturtagen auftreten, die die Mediathek und die Buchhandlung Volk veranstalten. Von 20. bis 26. Oktober stellen Arnold Stadler (Jahrgang 1954), Milena Moser (1963) und Rebekka Salm (1979) ihre aktuellen Werke vor.

Mediatheksleiterin Marion Lüber-Schmidt und Buchhändlerin Gabriele Volk freuen sich besonders auf den Besuch Arnold Stadlers: „Er steht schon lange auf unserer Wunschliste.“ Großes Glück hatten sie auch im Falle Milena Mosers. Die Schweizer Schriftstellerin lebt in Zürich, im Kanton Aargau sowie in San Francisco und Santa Fe (New Mexico). „In diesem Herbst ist sie gerade in Zürich, und sie war sofort bereit, zu uns zu kommen.“ Der in Olten lebende Schriftsteller Alex Capus war mehrmals in der Mediathek und hatte die Veranstalterinnen auf Rebekka Salm hingewiesen, die jüngst von den Kantonen Solothurn und Baselland mit dem Förderpreis Literatur ausgezeichnet wurde. Ihr Roman „Die Dinge beim Namen“ spielt im dörflichen Milieu und behandelt ein dunkles Geheimnis. „Es ist aber kein Krimi“, so Volk. Die Autorin charakterisiert das Leben im Dorf, „wo jeder jeden kennt und die Leute über-, aber nicht miteinander sprechen“. Zwölf Dörfler geben Einblicke in ihr Leben und das der anderen, die Leser müssen aus diesen Blickwinkeln die Wahrheit rekonstruieren.

Der aus Meßkirch stammende Arnold Stadler ist Träger des Georg-Büchner-Preises und zählt zu den renommiertesten deutschsprachigen Autoren. „Irgendwo. Am Meer“ reiht sich in die Tradition der Künstler- und Schriftstellerromane ein. Ein Schriftsteller erlebt in einer Talkshow ein Fiasko, sein Beitrag wird als „weißes Altmännergeschwätz“ diffamiert. Darauf sucht er Erholung auf einer griechischen Insel.

Milena Moser zählt in der Schweiz zu den bekanntesten Schriftstellern. Ihr vor etwa 30 Jahren erschienener Roman „Die Putzfraueninsel“ stand lange auf den Bestsellerlisten. In diesem Herbst erscheint „Der Traum vom Fliegen“. Laut Marion Lüber-Schmidt ist es „ein Buch über Freundschaft und das Gefühl, ausgeschlossen und nicht normal zu sein, über vermeintliche Schwächen und potenzielle Stärken und darüber, was diese scheinbaren Gegensätze miteinander verbindet“.