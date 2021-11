In sechs der sieben Wehrer Kindergärten wird es ab kommender Woche wieder verpflichtende Corona-Tests für alle Kindergartenkinder geben. Dies sei mit den Elternbeiräten der Einrichtungen vereinbart worden, teilte Bürgermeister Michael Thater mit. Kinder, die nicht an den Testungen teilnehmen, können bis auf weiteres den Kindergarten nicht besuchen.

Die Antigen-Tests werden von der Stadt zur Verfügung gestellt und sollen von den Eltern selbst durchgeführt werden – „möglichst Montag, Mittwoch und Freitag“, heißt es in einem Schreiben an die Eltern. Eine Bestätigung des negativen Testergebnisses muss dann vor Beginn des Kindergartentages bei der Leitung des Kindergartens abgegeben werden. „Sollte ein Schnell-Test positiv ausfallen, muss ein PCR-Test durchgeführt werden und Ihr Kind muss bis zu diesem Ergebnis zuhause bleiben. Dies ist die einzige effektive Möglichkeit, Infektionsketten in unseren Kindergärten rechtzeitig zu unterbrechen“, so die Stadtverwaltung.

Mit einer Testpflicht für alle Kindergartenkinder war die Stadt nach den Sommerferien ins neue Kindergartenjahr gestartet. Nach dem massiven Widerstand der Elternschaft im September wurden die verpflichtenden Testungen aber durch freiwillige Tests ersetzt. Die aktuelle Entwicklung der Infektionslage führt nun zu einer Rückkehr zur Testpflicht. „Leider steigen die Infektionszahlen gerade bei Kindern derzeit stetig an und Baden-Württemberg hat für Mittwoch die Warnstufe ausgerufen. Im Moment erkranken vor allem die jüngeren Mitglieder unserer Gesellschaft, weil für diese keine Impfmöglichkeit zur Verfügung steht“, begründet Thater die Maßnahmen. Diese diene dem Schutze der Kinder und Familien sowie natürlich auch aller anderen Kinder und der Erzieherinnen. „So können wir hoffentlich auch eine konstante Betreuung in den kommenden Wochen sicherstellen“, so Thater. Er verweist darauf, dass eine entsprechende Testpflicht auch schon an den Schulen praktiziert werde und hofft auf das Verständnis und die Mitarbeit der Eltern.