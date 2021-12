Begründet wird dies mit der nach wie vor durch die Corona-Pandemie angespannten Situation in den sieben städtischen Einrichtungen. „Zwar ist es uns aufgrund der regelmäßigen Testungen – die im neuen Jahr wohl auch landesweit eingeführt werden – bisher gelungen, Schließungen von Gruppen oder ganzen Kindergärten in der vierten Welle zu verhindern, dafür danke ich Ihnen und unserem pädagogischen Personal ausdrücklich. Hier wurde bis an die Grenze der Belastbarkeit gearbeitet und engagiert die Kernbetreuungszeiten abgedeckt“, so Bürgermeister Michael Thater in dem Elternbrief. „Leider lässt sich nicht verhindern, dass es trotz aller Vorkehrungen immer wieder zu Erkrankungen mit positiven Testbefunden und Quarantäneverfügungen kommt. Im Hinblick darauf und auf die uns bevorstehenden Feiertage, die Sie hoffentlich unbelastet in Ihren Familien feiern können, haben wir uns entschlossen, die Ferientage in unseren Einrichtungen an die Schulferien anzupassen und unsere Kindertageseinrichtungen erst wieder am 10.01.22 zu öffnen.“ So könne die Stadt wir sicherstellen, dass wenig Neuinfektionen in die Einrichtungen getragen werden. „Zusätzlich werden wir die Testungen in den Einrichtungen zunächst bis Ende Januar fortführen und dann weiter entscheiden.“

