Tolle Nachricht für die Wehrer Jugend: Im kommenden Jahr will die Stadt einen neuen Dirt-Bike-Parcours errichten. Diesen Wunsch des Wehrer Jugendforums machte sich nun der Gemeinderat zu eigen und befürwortete das Projekt einstimmig.

Was ist ein Dirt Bike? Als Dirt Bikes bezeichnet man stabile Mountainbikes mit meist kleineren Rahmen. Diese Fahrräder sind Sportgeräte und zur normalen Fortbewegung kaum geeignet. Auf eigenen Parcours können die Fahrer über Erdhügel und Rampen springen und dabei artistische Figuren zeigen.

Die neue Dirt-Bike-Strecke soll auf dem bisher wenig genutzten Hartplatz beim Stadion in der Frankenmatt entstehen – etwa auf der Hälfte des Fußballplatzes. Auf der anderen Hälfte soll weiterhin Fußball gespielt werden können und dazu ein neuer Bolzplatz hergerichtet werden. Und auch die Skater-Anlage, die vor elf Jahren unter der Kirchsteigbrücke errichtet wurde, soll erneuert werden und an den neuen Standort umziehen.

Auch in Wehr soll ein Dirtbike-Parcours entstehen. | Bild: Esteban Waid

Die Idee für einen Wehrer Dirt-Bike-Parcours kam schon vor einigen Jahren aus der Mitte des Wehrer Jugendforums, wie Stadtjugendpfleger Manuel van Kreij erläutertet. Bislang gibt es entsprechende Angebote nur in Schopfheim und in Obersäckingen. „Beide sind gerade für Jugendliche nur schwer zu erreichen“, so van Kreij.

Das Jugendforum Im „Jugendforum“ haben sich schon vor Jahren engagierte Jugendliche zusammengeschlossen und Projekte wie den Grillplatz im Juch, den Skateplatz oder den Street-Soccer-Platz am Jugendhaus realisiert. Die Gruppe organisiert sich selbst und erneuert sich immer wieder durch junge engagierte Jugendliche.

Die Initiatoren suchten zunächst das Gespräch mit Bürgermeister Michael Thater. Ursprünglich galt eine Wiese in der Kreuzmatt – unweit des Öflinger Jugendhauses als Wunsch-Standort. Doch je intensiver sich die Jugendlichen mit der Planung auseinandersetzten, desto mehr kristallisierte sich heraus, dass der Bolzplatz beim Stadion der besser Standort sei. Vor allem die Nähe zu den anderen Freizeitangeboten wie beispielsweise das Schwimmbad gab bei den Jugendlichen letztlich den Ausschlag. „Der Platz ist auch gut einsehbar und unterliegt somit einer gewissen sozialen Kontrolle“, sieht auch Thater einen Vorteil in der Standortwahl.

Engagieren sich für den neuen Dirt-Bike-Parcours: (v.l.) Nicklas Rüttnauer, Luca Schlegel, Michael Schweikart, Julian Hank, Davin Keser, Leandro Gruber und Luca Bibbo. | Bild: Manuel van Kreij

Ein Hindernis für die Planung gibt es noch: Der Hartplatz liegt in einer Wasserschutzzone 2. „Da herrscht eigentlich Bauverbot“, so Thater. Allerdings sei dies an dieser Stelle bereits „durch verschiedene Ausnahmen perforiert“. Noch sei aber unklar, ob überhaupt ein Bauantrag erforderlich sei.

Die Gemeinderatsfraktionen gaben dem Projekt nun reichlich Rückenwind. Viel Lob gab es allenthalben für die Planung, die auch schon die Sponsorensuche beinhaltet. „Jugendliche gehören in den Ort, nicht an die Peripherie“, meinte Sabine Kramer-Rempe (FW) zum Standort. Ihr Fraktionskollege Mathias Scheer fragte mit Blick auf drohende Anwohnerbeschwerden nach den geplanten Öffnungszeiten. Bürgermeister Thater entgegnete, dass die Stadt die Zeiten – wie beim Skaterpark – zunächst nicht reglementieren wolle. Wenn es aus dem Ruder laufe, sei die Stadt allerdings den Anwohnern verpflichtet und müsse die Anlage einzäunen.